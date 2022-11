Christopher Gianotti se emocionó más de la cuenta y besó a Úrsula Boza en medio de entrevista

Christopher Gianotti besó a Úrsula Boza | Youtube. 'Preguntas que arden'.

Todo parece indicar que Christopher Gianotti y Úrsula Boza están a punto de retomar su relación amorosa, luego de separarse en el 2021 tras más de 15 años juntos. La actriz sorprendió al padre de sus hijas en la reciente edición de ‘Preguntas que arden’, y el expresentador de TV no dudó en agradecer a su exesposa con un apasionado beso.

En medio de una entrevista con Mariela Zanetti, la popular ‘Mirada de tiburón’ apareció en escena para celebrar el éxito en Youtube de su expareja. También para dejarle en claro cuán orgullosa se sentía de ver a Gianotti cumpliendo cada uno de sus sueños tras haber dejado atrás la pantalla chica.

“Quiero felicitarte porque sabes que estamos orgullosas de ti, te amamos mucho, eres un gran ejemplo para nuestras hijas. Siempre donde pones el ojo, pones la bala. Todo lo que haces siempre es un éxito”, señaló Úrsula Boza para luego abrazar al actor.

Emocionado por las sinceras palabras de su expareja, Christopher Gianotti besó a Úrsula ante la mirada atónita de los fanáticos. La recordada villana de ‘Al Fondo Hay Sitio’ correspondió el gesto de su ex, dejando abierta la posibilidad de volver a estar juntos después de permanecer un año distanciados.

Christopher Gianotti besó a Úrsula Boza en plena edición de 'Preguntas que arden'.

Recordemos que el influencer aseguró en el programa de Magaly Medina que no pierde las esperanzas de retomar su historia de amor con Úrsula Boza. “Estoy convencido que estoy en el mejor momento para hacer las cosas bien, tengo la mente sana y estoy equilibrado. A mí me encantaría (regresar), pero a ver si me atraca. Yo tengo fe que me va a aceptar un pollito a la brasa. La fe nunca se pierde”, dijo.

¿Por qué terminaron?

Christopher Gianotti y Úrsula Boza han tenido idas y venidas a lo largo de los años. Su última separación se dio en el 2021 y fue la ‘Mirada de tiburón’ quien decidió decir adiós. Según dijo en el podcast ‘Por algo pasan las cosas’, terminó con el actor porque no soportó la idea de haberlo visto entablar un romance con otra mujer cuando estaban distanciados.

Sucede que, en el 2018, la entonces pareja atravesó una dura ruptura. A los pocos meses, el exconductor de ‘Hola a Todos’ inició una relación con una mujer de 23 años. Esto afectó profundamente a Boza, quien creyó que Christopher Gianotti la había traicionado por haber ‘superado’ tan rápido su historia de amor. Además, porque creía que se separó de ella para estar con otra.

La pareja atravesó por varias rupturas, pero la definitiva ocurrió en el 2021.

“Habíamos acordado que si uno de los dos quería pecar o sacar los pies del plato, nos separábamos antes de meter la cagad***. Yo no digo que terminaste por irte con otra, pero a los meses estuviste con otra persona, así fue. Para mí eso fue doloroso, me acordaba de esa conversación... No me sacó la vuelta, no estaba conmigo, pero (me dolió)”, dijo.

Eventualmente, la pareja se dio otra oportunidad en el 2020, pero Úrsula Boza no se sacaba la idea de la cabeza que Gianotti la había ‘cambiado’ en el pasado. “Cuando nosotros volvimos en pandemia, me costó estar juntos después que tú hayas tenido esta relación. Por eso, después del año te dije que no podía. Yo terminé contigo. Yo había dicho ‘sí puedo, el amor todo lo puede’, pero no. Mi cabeza estaba hecha miércoles”, dijo.

