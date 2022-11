Christopher Gianotti y Úrsula Boza revelaron bajo qué condiciones retomarían su romance | Youtube. Soy Gianotti.

Desde que Christopher Gianotti besó apasionadamente a Úrsula Boza durante la reciente edición de ‘Preguntas que arden’, mucho se ha rumoreado sobre una posible reconciliación. La pareja de actores no ha descartado retomar su romance después de estar un año distanciados. Sin embargo, indicaron que, en caso de volver a intentarlo, harían las cosas de manera distinta.

En el episodio 22 de ‘Por algo pasan las cosas’, ambos afirmaron al público que no son pareja formal por el momento. Pero Gianotti dejó en claro que está buscando que su exesposa le dé una última oportunidad para volver a estar juntos, siempre y cuando “empezaran todo desde cero”.

“Sin duda, tú eres otra persona y yo soy otra persona. Nuestra esencia continúa, pero considero que has evolucionado porque ya no encuentro la persona que vi hace seis o siete años atrás. Yo creo que el darse una oportunidad no debe partir del deseo, tienes que hacer una evaluación exhaustiva”, resaltó el expresentador de ‘Hola a todos’.

La pareja atravesó por varias rupturas, pero la definitiva ocurrió en el 2021.

Úrsula Boza se sincera

Por su parte, la popular ‘Mirada de tiburón’ indicó que, en caso de retomar su relación con Christopher Gianotti, “ya no se dejaría llevar por la emoción”. Tampoco permitiría ilusionarse con la idea de un “para siempre” o “quiero morir juntos de viejitos”, pues entiende que las cosas no siempre funcionan como uno quiere. Incluso, le mandó una certera advertencia.

“Si a ti te da una crisis existencial, mañana o más tarde, yo ya voy a estar preparada para un último adiós, uno definitivo. Sé que me va a doler, pero sé que no voy a sufrir como sufrí porque no es mi responsabilidad. Lo habré dado todo y porque desde algún tiempo me priorizo yo. Si vamos a volver, es para trabajar día a día un buen mañana”, sostuvo Úrsula Boza.

“Quiero que cada uno siga viviendo en su individualidad, en su libertad, pero compartiendo la vida juntos. Uno nace solo y se muere solo. Somos dos personas compartiendo su vida. Yo me hago feliz a mí y tú me haces feliz a mí, pero tú no eres la fuente de mi felicidad”, agregó.

Christopher Gianotti y Úrsula Boza hablaron sobre la posibilidad de retomar su romance.

Christopher Gianotti indicó que esta nueva forma de pensar que tiene Úrsula fue lo que le atrajo de ella nuevamente después de mucho tiempo separados. “Me gusta la libertad, respeto y no dependencia que gozas ahora. Para mí era mucho no saber lidiar con muchas cosas porque tú tenías tus problemas y yo los míos (...) Lo que tuvimos se murió y ya está porque éramos recontra tóxicos”, resaltó.

