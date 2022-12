Yiddá Eslava defiende su forma de vestir tras crítica de un usuario: “Uso la ropa que me gusta”

Yidda Eslava responde a usuario que criticó su forma de vestir. (Instagram)

Yiddá Eslava utilizó sus redes sociales para exponer el comentario que le hizo un usuario con respecto a su vestimenta. La exchica reality no se quedó callada ante la burla de un cibernauta que le pidió que use más “ropa femenina” y colores más encendidos. Sin embargo, la actriz dejó en claro que ella usa lo que le gusta.

No es la primera vez que la exintegrante de ‘Combate’ se enfrenta a sus detractores. Esta vez, decidió compartir en las historias de su cuenta oficial de Instagram lo que un internauta le escribió en su última publicación, donde expresaba su felicidad y todo el esfuerzo que ha hecho para tener su propio programa.

“Espero verte con ropa más femenina, colores encendidos y alegres, y no como varoncito. Espero lo tomes en buena onda”, fueron las palabras que indignaron a Yiddá Eslava y que ocasionaron su pronunciamiento.

Te puede interesar: Yiddá Eslava y Julián Zucchi cuentan cuál es su tradición peruano-argentina en Navidad

En un principio, la esposa de Julián Zucchi decidió contestarle fiel a su estilo. “Estoy pensando, más bien, en dejar de usar calzones, ya que los calzoncillos con más cómodos”, se lee en su publicación. Pero eso no es todo, también se grabó para contarle a sus seguidores que desde pequeña le ha gustado vestir colores neutros como negro y blanco.

“Yo soy monocromática. Me gusta muchísimo usar negro, blanco o plomo. Son colores que me parecen fáciles de combinar y listo, me encanta. Desde chica siempre me ha gustado y muy rara vez van a encontrar en mí, colores como amarillo. Es la ropa que me gusta y siempre me ha gustado vestir así”, dijo.

Yiddá Eslava responde a usuario que criticó su vestimenta. (Instagram)

Te puede interesar: Yiddá Eslava lamenta el poco apoyo que recibe para su chocolatada navideña

Yiddá Eslava y Julián Zucci cuentan sus tradiciones navideñas

Yiddá Eslava y Julián Zucci decidieron contar cómo es que han logrado llegar a un acuerdo con respecto a la cena por Navidad. Y es que, ser de diferentes países se convirtió en todo un dilema, pues la cena peruana está compuesta por chocolate caliente, panetón, pavo y un sinfín de ensaladas, pero en Argentina se resume al Vitel Toné, una parrilla que reúne a la familia en esta noche especial.

En su podcast llamado ‘Cosa Seria’ que se transmite a través de YouTube, hicieron un programa especial sobre esta fecha y confesaron qué es lo que hacen cada 24 de diciembre. “Les cuento una cosa, en Argentina hacen parrilla (en Navidad), comprenderás que en mi casa, ahora actualmente, tengo que pelearme con el niño para decirle que hagamos pavo y él dice que parrilla”, confesó al inicio Eslava.

Tras ello, Julián refutó y señaló que en su país no come pavo y que, al ser un hogar peruano-argentino, le parece importante respetar ambas tradiciones. “Claro, es un hogar peruano-argentino. Yo en Argentina no comía pavo y ahora hemos hecho pavo a la parrilla”, señaló.

Ante ello, la actriz explicó que fue una buena decisión, pero antes de que fuera realidad también preparó un pavo al horno por si esta nueva idea salía mal. “Quedó rico. Hicimos dos pavos, uno al horno y otro a la parrilla”, sentenció.

Yiddá y Julián cuentan cuál es su tradición peruana-argentina en Navidad | YouTube

SEGUIR LEYENDO