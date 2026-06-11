Jean Deza reaparece y confiesa tener muchas ofertas de clubes de Liga 1: ¿Jugará en Sport Boys en el Torneo Clausura 2026?

Jean Deza reapareció ante las cámaras y reveló que cuenta con ofertas de clubes de la Primera División de Perú. El extremo, que no tuvo actividad en el primer semestre por un problema contractual con Santos de Nazca, busca regresar a las canchas en el Torneo Clausura 2026.

El ‘Ratón’ fue invitado al podcast ‘Pedro responde’ y señaló que varios equipos del campeonato nacional se han interesado en él, ya que su vínculo con el club de segunda división finalizó y quedó en condición de jugador libre.

Durante la entrevista, Deza también respondió sobre la posibilidad de jugar en Sport Boys, club con el que se le relacionó a inicios de temporada pero al que no pudo llegar por conflictos económicos con Santos. El futbolista manifestó que aún no sabe si retomará conversaciones con el equipo del Callao.

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“Mira, no sé si voy a arreglar con Boys, te digo la verdad, porque sí me han llegado otras ofertas. De Primera me han llegado ofertas porque ya saben que quedo como jugador libre”, expresó.

Jean Deza reconoció que su ilusión era vestir la camiseta de Sport Boys, equipo del cual es hincha. Sin embargo, admitió que la situación se ha complicado, no solo por lo deportivo sino también por cuestiones de disciplina, luego de que fuera visto recientemente en una fiesta.

“Boys era mi prioridad, te voy a decir la verdad, de corazón. Me cagaba por jugar en el Boys. Pero han salido cosas que yo he hecho esta semana. Yo estoy libre y puedo hacer en mi vida lo que se me cante la gana, porque no dependo de nadie”, agregó.

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El 'Ratón' también respondió si jugará por Sport Boys. Créditos: Tiktok / Playzonbet.

Deza sueña con la selección peruana

El objetivo de Jean Deza es regresar a la Primera División y captar la atención del técnico Mano Menezes para volver a la selección peruana, que atraviesa un proceso de recambio con jugadores jóvenes y algunos referentes.

Deza aseguró que se ve nuevamente con la camiseta ‘bicolor’. “Voy a llegar. Tenlo claro que lo voy a hacer. Acuérdate lo que te estoy diciendo hoy en tu programa. Yo veo a la selección, la vi a la selección, y yo sé que puedo llegar”.

Durante el podcast, el periodista Pedro García, uno de los conductores, le hizo una advertencia directa al ‘Ratón’: “Te voy a decir, escúchame, te voy a liquidar, huevón, si te convocan y te portas mal, huevón. Porque yo estoy acá deseándote el bien. Deseo que seas feliz. Tu historia me ha encantado. Yo no te condeno, no soy tombo, soy periodista. Insisto, deseo que estés bien y que tengas un buen pasar. Tienes treinta y tres años, estás chibolo. Yo ya ni me acuerdo cuando tenía treinta y tres. Te juro, no me puedo acordar”.

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El 'Ratón' buscará su retorno a la Liga 1 y posteriormente a la 'bicolor'. Créditos: Tiktok / Playzonbet.

Deza deberá definir pronto su futuro con alguno de los clubes interesados para sumarse al Torneo Clausura, que iniciará tras la pausa por el Mundial. Su objetivo es mostrar un buen rendimiento y posicionarse como una opción para Mano Menezes en la selección peruana.

La próxima convocatoria de Perú está prevista para septiembre, cuando la ‘blanquirroja’ mantiene negociaciones avanzadas para disputar amistosos frente a Canadá y Estados Unidos en Norteamérica. Resta esperar si el extremo logra integrarse y cumplir su meta.