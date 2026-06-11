Pol Deportes sorprende a su madre con emotivo regalo de cumpleaños

Pol Deportes celebra el cumpleaños de su madre cubriendo sus ojos para una emotiva sorpresa, mientras otro hombre los observa detrás.

La emoción se apoderó de la familia de Pol Deportes cuando el joven narrador decidió celebrar los logros alcanzados en los últimos meses con un gesto especial hacia su madre. La escena, compartida por el propio comunicador en sus plataformas digitales, mostró el momento en el que entregó un obsequio significativo a Liliana Machuca, su madre, durante el festejo de su cumpleaños.

El joven, de apenas 15 años, entregó una lavadora como muestra de gratitud y reconocimiento al esfuerzo de su madre durante toda su vida. El detalle no solo marcó la celebración de su madre, sino que también reunió a la familia para honrar a tres generaciones en una sola jornada. El cumpleaños de la madre coincidió con el homenaje a su padre y abuelo, generando un ambiente de unión que quedó registrado en videos y fotografías difundidas por el propio influencer.

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“Gracias por cada momento, cada consejo y cada sonrisa. Me voy con el corazón lleno y con más ganas que nunca de seguir luchando por mis sueños”, escribió Pol Deportes junto a las imágenes, dejando un mensaje de agradecimiento a su entorno familiar.

Clíver Huamán compartió en redes sociales la felicidad de darle un presente a su madre en una fecha muy especial | TikTok

El gesto de Pol Deportes no pasó inadvertido entre sus seguidores ni entre figuras del periodismo deportivo. El periodista Fernando Díaz dedicó unas palabras al joven, resaltando su humildad y el valor de mantener el agradecimiento hacia la familia.

“Todo lo mejor en este viaje y cobertura mundialista que será increíble. Aprovecha cada segundo siempre con esa humildad y agradecimiento a tus padres, hónralos siempre e ignora los comentarios mezquinos que son pocos afortunadamente, ya eres un embajador peruano en la copa del mundo”, comentó Díaz en redes sociales.

Huamán explicó que el regalo fue un símbolo más que un lujo, subrayando la importancia de reconocer el trabajo silencioso de las madres.

“No hay regalo que alcance para agradecer todo lo que una madre hace por sus hijos, pero hoy pude regalarle una lavadora con mucho cariño. Feliz cumpleaños, mamá”, publicó el pasado 9 de junio. Con estas palabras, el joven dejó claro que su éxito y sus logros tienen raíces profundas en el esfuerzo y el apoyo de su familia.

Pol Deportes sorprende a su madre con un emotivo regalo de cumpleaños, cubriéndole los ojos antes de revelarle su obsequio.

La celebración también sirvió como despedida antes de que Pol Deportes inicie una nueva etapa profesional en el extranjero. En medio del festejo, la familia mostró el apoyo incondicional a su hijo, quien partió rumbo a México para formar parte del equipo periodístico que cubrirá el Mundial 2026.

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Pol Deportes viajó a México para cubrir el Mundial

El reconocimiento a la dedicación y el crecimiento digital de Pol Deportes se reflejó a principios de año, cuando su nombre fue anunciado como integrante del equipo de cobertura del Mundial 2026 para la señal de Telemundo en Estados Unidos. La noticia se dio a conocer durante una transmisión especial, cuando el conductor Carlos Calderón sorprendió al joven con la invitación oficial.

Durante la emisión, Calderón hizo hincapié en la proyección de Pol Deportes y la forma en que su estilo conecta con los aficionados al fútbol más jóvenes. “No solo eso, sino que, Pol, vas a ser parte del Mundial ahora aquí con nosotros en Telemundo. Vas a estar aquí ayudándonos a lo largo de todo el proceso. Así que qué emoción, mano. Te felicito de verdad que eres un hombre muy valiente y muy talentoso. Así que sigue adelante. Creo que para toda la comunidad aquí en Estados Unidos y a nivel mundial, chicos de tu edad, como dices, sí se cumplen los sueños”, expresó el presentador, recibiendo el aplauso del equipo en el estudio.

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El joven creador de contenido fue presentado oficialmente como parte del equipo mundialista, marcando un nuevo paso en su carrera y destacando la apuesta del canal por los talentos digitales. Telemundo/ Tik

Ya instalado en tierras mexicanas, Pol Deportes afronta el reto de transmitir el ambiente y la emoción del Mundial desde el epicentro de uno de los eventos deportivos más relevantes del año. La oportunidad de integrarse a un equipo internacional representa un nuevo desafío para el joven, que ha construido una comunidad sólida en redes sociales y que ahora busca consolidar su carrera en los medios tradicionales.