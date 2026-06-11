JNE responde por error que muestra a Keiko Fujimori como presidenta electa: “no existen resultados oficiales”

Peru's conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media, as vote counting continues in a tight presidential race between Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desmintió cualquier indicio de irregularidad en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial luego de que su propia plataforma mostrara durante unos minutos a Keiko Fujimori como presidenta electa a pesar de que el conteo de votos aún no finaliza y quedan pendiente de revisión las actas observadas y nulidades, además del cómputo general.

Según verificaron ciudadanos en sus propias redes sociales, el registro permitía incluso descargar un acta de proclamación, aunque esta en realidad era la proclamación de la primera vuelta fechada el 17 de mayo de 2026.

El dato cobró relevancia porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantenía el escrutinio en 98,223% de actas contabilizadas a las 11:45, con 92.766 actas en total y un margen mínimo entre ambos candidatos. En ese corte, Fujimori figuraba con 50,002% de los votos válidos y Roberto Sánchez con 49,998%.

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Este video muestra la información oficial de los candidatos presidenciales en el portal del JNE. Se enfoca en la plancha conformada por Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres del partido Fuerza Popular. |Página web de JNE (Grabado por Infobae Perú)

El organismo electoral indicó en su comunicado que “a la fecha, no se ha emitido el acta general de proclamación ni existen resultados oficiales de la Segunda Elección Presidencial 2026”.

El JNE atribuyó los documentos a comicios anteriores

En el mismo comunicado, el JNE indicó que revisó las imágenes y videos compartidos en redes sociales y concluyó que “las resoluciones que allí se observan corresponden a procesos electorales anteriores, específicamente a las Elecciones Generales 2021 y a la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026”.

Ese punto buscó separar el contenido que apareció en la web de cualquier validación formal del balotaje. El organismo remarcó que esos documentos “no guardan relación con una proclamación de resultados de la presente segunda elección presidencial”.

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El JNE es la institución encargada de declarar al ganador, pero precisó que ese acto solo puede producirse cuando concluyan todas las etapas previstas por ley. En su comunicado señaló que la proclamación depende de la resolución de las actas observadas, los pedidos de nulidad y la consolidación del cómputo general de votos a cargo de la ONPE.

JNE publicó a Keiko Fujimori como presidenta electa en su web y retiró la información minutos después

La propia entidad recordó que los únicos actos oficiales del proceso son los que se comunican por sus canales institucionales y conforme a la Constitución y la ley. Con esa fórmula, intentó frenar interpretaciones anticipadas en medio de una contienda definida voto a voto.

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Documento difundido correspondía a la primera vuelta

Los ciudadanos verificaron previamente que, en la sección de Búsqueda de Autoridades Proclamadas del portal electoral del JNE, aparecían Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres como presidenta, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, todos bajo la organización Fuerza Popular.

Minutos después, ese contenido fue retirado y dejó de estar accesible en el buscador público. Al ingresar al expediente, la plataforma dirigía a una nueva ventana donde se visualizaba el número de documento, pero el archivo disponible no correspondía a la segunda vuelta.

Ruth Luque cuestionó el episodio y reclamó una explicación institucional. “El JNE está llamado a actuar con absoluta neutralidad y a resguardar la voluntad popular. Hechos como este, incluso si fueron corregidos o retirados posteriormente, afectan la confianza ciudadana en una institución que tiene el deber de demostrar independencia y mantener una conducta imparcial”, declaró la congresista.

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Balotaje presidencial en Perú: JNE pide serenidad ante la diferencia ajustada entre Fujimori y Sánchez | JNE

La legisladora agregó que corresponde al presidente del organismo electoral “realizar un deslinde público y brindar las explicaciones necesarias para preservar la credibilidad de la institución”.

¿Cómo se declara al ganador de las elecciones de Perú?

Según Grecia Rentería, vocera del JNE, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará aproximadamente a mediados de julio, esto debido a los procedimientos formales de conteo de votos y a la evaluación que se hace de las actas por parte del JNE.

El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes.

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Durante la sesión, se indica cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales y se proclamará como ganador a quien tenga la mayor cantidad de votos, independientemente de la diferencia que haya entre los dos. En esta etapa, el ganador se define por mayoría simple: gana quien obtenga más votos válidos que su rival. La ley peruana no contempla “empate técnico” en el resultado oficial.