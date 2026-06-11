Roberto Sánchez comunicó que se reunió con observadores de la Unión Europea y la OEA en pleno conteo de la ONPE

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que sostuvo reuniones con misiones de observación internacional en medio del conteo oficial de la segunda vuelta presidencial, que hasta este jueves mantiene una diferencia ajustada a favor de Keiko Fujimori, según los reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“Desde 8am de hoy (jueves 11 de junio) hemos sostenido muy importantes audiencias con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA”, señaló en un mensaje de X. En esa misma publicación, agregó que “nuestro Pueblo está vigilante el Voto y la democracia se respetan”.
PUBLICIDAD
Las declaraciones se conocen cuando la candidata de Fuerza Popular lo superó en el conteo oficial de la ONPE, con una ventaja mínima, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. El avance del escrutinio, aún en desarrollo, se convirtió en el principal foco de atención política por el estrecho margen entre ambas candidaturas.
El mensaje de este jueves se suma a una publicación difundida el día anterior. En ese texto, el candidato sostuvo que la defensa del resultado debía recaer en la ciudadanía y habló de un escenario de alerta frente a eventuales intentos de alterar el proceso. “Solo el pueblo salva al pueblo, con esperanza y democracia defenderemos la victoria popular”, escribió.
PUBLICIDAD
"Las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un Frente Democrático y contundente contra el autoritarismo”, añadió. “¡Viva la victoria ciudadana y Popular!”, remarcó en el cierre del tuit.
El énfasis del pronunciamiento se concentró en la vigilancia del voto y en el rol de los organismos internacionales presentes en el país durante la jornada electoral. Al mencionar a la Misión de Observadores de la Unión Europea y a la Misión de Observadores de la OEA, el candidato buscó enmarcar su posición en espacios de seguimiento externo al proceso.
Mientras continúa la actualización de resultados, el clima político permanece marcado por mensajes de ambos sectores y por la expectativa sobre el cierre del conteo oficial. La ONPE mantiene la publicación progresiva de actas, en un proceso que definirá al ganador una vez se complete el cómputo y se resuelvan las incidencias correspondientes.
PUBLICIDAD
Fujimori toma con “serenidad y gratitud” la leve ventaja sobre Sánchez
Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, afirmó que recibió con calma la leve ventaja que mantiene sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Con serenidad y con mucha gratitud tomo esos primeros resultados. Vamos a esperar al conteo final de votos”, señaló a la prensa.
Ante consultas por convocatorias a movilizaciones impulsadas por el entorno de Sánchez, Fujimori hizo un llamado indirecto a la prudencia y pidió “a la reflexión, a la calma” y a seguir los resultados oficiales “en la página de la ONPE”.
PUBLICIDAD
La postulante también aludió a declaraciones previas de su contendor y sostuvo, en cita directa, que se queda con lo que “ha señalado” Sánchez sobre respetar el voto. “Así es que yo creo que todos los ciudadanos pueden informarse y estar atentos. Cualquier otra cosa, pediría calma y serenidad”, expresó.
Sobre los pedidos de nulidad promovidos desde el partido rival, Fujimori dijo que su agrupación no identifica sustento para esas solicitudes, aunque reconoció el derecho a presentarlas. “No vemos ninguna causal de nulidad, pero están en todo su derecho de hacerlo”, mencionó.
Más Noticias
Dos jugadores de la selección peruana sorprendieron con su presencia en la inauguración del Mundial 2026
La fiesta deportiva más grande comenzará este jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica
Keiko Fujimori se acerca a la presidencia de Perú: los perfiles de los vicepresidentes que la acompañarían en su Gobierno 2026
La lideresa de Fuerza Popular postula junto a Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres. Conozca la hoja de vida consignada en el Jurado Nacional de Elecciones
Corte de luz este 12 de junio: Pluz suspenderá el servicio en SJL, Los Olivos, y más distritos de Lima
Las interrupciones programadas se extenderán por varias horas y afectarán urbanizaciones, asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, avenidas y calles de distintos distritos.
Declaran al 14 de marzo como el Día de la Cumbia: fecha corresponde al nacimiento del creador del género en Perú
El Parlamento aprobó la iniciativa que busca poner en valor una expresión musical nacida de la fusión de distintas tradiciones peruanas y que se consolidó como parte de las celebraciones y manifestaciones culturales del país
Pol Deportes sorprende a su madre con emotivo regalo de cumpleaños
Clíver Huamán compartió en redes sociales la felicidad de darle un presente a su madre en una fecha muy especial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD