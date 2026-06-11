Roberto Sánchez comunicó que se reunió con observadores de la Unión Europea y la OEA en pleno conteo de la ONPE

El pronunciamiento ocurrió mientras el conteo oficial de la ONPE mantiene una diferencia ajustada a favor de Keiko Fujimori - Créditos: Agencias.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que sostuvo reuniones con misiones de observación internacional en medio del conteo oficial de la segunda vuelta presidencial, que hasta este jueves mantiene una diferencia ajustada a favor de Keiko Fujimori, según los reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Desde 8am de hoy (jueves 11 de junio) hemos sostenido muy importantes audiencias con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA”, señaló en un mensaje de X. En esa misma publicación, agregó que “nuestro Pueblo está vigilante el Voto y la democracia se respetan”.

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Las declaraciones se conocen cuando la candidata de Fuerza Popular lo superó en el conteo oficial de la ONPE, con una ventaja mínima, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. El avance del escrutinio, aún en desarrollo, se convirtió en el principal foco de atención política por el estrecho margen entre ambas candidaturas.

Roberto Sánchez pasó al segunda lugar en el conteo de la ONPE - Crédito AP Foto/Guadalupe Pardo

El mensaje de este jueves se suma a una publicación difundida el día anterior. En ese texto, el candidato sostuvo que la defensa del resultado debía recaer en la ciudadanía y habló de un escenario de alerta frente a eventuales intentos de alterar el proceso. “Solo el pueblo salva al pueblo, con esperanza y democracia defenderemos la victoria popular”, escribió.

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"Las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un Frente Democrático y contundente contra el autoritarismo”, añadió. “¡Viva la victoria ciudadana y Popular!”, remarcó en el cierre del tuit.

El énfasis del pronunciamiento se concentró en la vigilancia del voto y en el rol de los organismos internacionales presentes en el país durante la jornada electoral. Al mencionar a la Misión de Observadores de la Unión Europea y a la Misión de Observadores de la OEA, el candidato buscó enmarcar su posición en espacios de seguimiento externo al proceso.

Mientras continúa la actualización de resultados, el clima político permanece marcado por mensajes de ambos sectores y por la expectativa sobre el cierre del conteo oficial. La ONPE mantiene la publicación progresiva de actas, en un proceso que definirá al ganador una vez se complete el cómputo y se resuelvan las incidencias correspondientes.

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Roberto Sánchez informó que sostuvo una reunión con la misión de observadores de la Unión Europea - Créditos: EFE/Paolo Aguilar.

Fujimori toma con “serenidad y gratitud” la leve ventaja sobre Sánchez

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, afirmó que recibió con calma la leve ventaja que mantiene sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Con serenidad y con mucha gratitud tomo esos primeros resultados. Vamos a esperar al conteo final de votos”, señaló a la prensa.

Ante consultas por convocatorias a movilizaciones impulsadas por el entorno de Sánchez, Fujimori hizo un llamado indirecto a la prudencia y pidió “a la reflexión, a la calma” y a seguir los resultados oficiales “en la página de la ONPE”.

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La postulante también aludió a declaraciones previas de su contendor y sostuvo, en cita directa, que se queda con lo que “ha señalado” Sánchez sobre respetar el voto. “Así es que yo creo que todos los ciudadanos pueden informarse y estar atentos. Cualquier otra cosa, pediría calma y serenidad”, expresó.

Sobre los pedidos de nulidad promovidos desde el partido rival, Fujimori dijo que su agrupación no identifica sustento para esas solicitudes, aunque reconoció el derecho a presentarlas. “No vemos ninguna causal de nulidad, pero están en todo su derecho de hacerlo”, mencionó.