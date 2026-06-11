La costa peruana vive un calor inusual a menos de dos semanas para el inicio del invierno: ¿A qué se debe?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó una situación climática extraordinaria en la costa peruana. A pocos días del invierno, que inicia este 21 de junio, diversas regiones del litoral experimentan una ola de calor diurno sin precedentes, fenómeno atribuido al Fenómeno El Niño Costero.
Según informó el Senamhi, las temperaturas registradas superan los valores habituales para esta época del año y han impuesto nuevos récords históricos en varias localidades.
De acuerdo con el Senamhi, la región de Tumbes se sitúa entre las más afectadas, con El Salto acumulando 43 días cálidos consecutivos y Puerto Pizarro alcanzando los 40 días. En la región de Piura, la estación San Miguel ha sumado 24 días con temperaturas elevadas durante junio.
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Mientras tanto, en Huarmey (Áncash), se han contabilizado 21 días de calor continuado. Las regiones de Lambayeque y La Libertad también han sido impactadas, acumulando entre 10 y 12 jornadas clasificadas como “cálidas” o “extremadamente cálidas”.
El Senamhi detalló que en Lima, la capital, los primeros días de junio han marcado “récords de temperaturas diurnas que superaron los valores alcanzados en años con eventos El Niño”. El 5 de junio, la estación de La Molina registró 28,8 °C, un nuevo máximo para este mes, según el organismo estatal.
Alerta roja
Frente al incremento de las temperaturas, el Senamhi mantiene vigente una alerta roja en varias zonas, incluidas Lima y Callao. El organismo advirtió que el aumento de la temperatura diurna se ubica en un rango de “moderada a extrema intensidad”.
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La alerta, publicada por el Senamhi, abarca las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.
El comunicado del Senamhi señala que en los próximos días “se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía en las zonas afectadas, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”. Además, se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 35 km/h, especialmente durante las tardes.
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Noches cálidas
Según los registros oficiales, los distritos costeros de Lima acumulan 35 noches bajo condiciones atípicas, mientras que en Callao la cifra llega a 29 noches seguidas con temperaturas elevadas.
Especialistas del Senamhi detallaron que este fenómeno responde, principalmente, al calentamiento de la temperatura superficial del mar frente al litoral peruano. Las estaciones meteorológicas del Callao y Jesús María reportaron valores nocturnos de 20,3°C y 19,8°C respectivamente el pasado 9 de junio, cifras catalogadas como “noches muy cálidas”. En días previos, otros distritos como La Molina también registraron temperaturas mínimas superiores a los promedios históricos para esta época.
Impacto de El Niño
Según el Senamhi, la persistencia de estas olas de calor está directamente asociada al Fenómeno El Niño Costero. El organismo explicó que este evento climático altera los patrones habituales, originando temperaturas superiores a las esperadas para la transición entre otoño e invierno en el hemisferio sur. Los registros de las estaciones meteorológicas muestran que las condiciones térmicas superan las observadas en otros episodios de El Niño, lo que refuerza la singularidad del fenómeno actual.
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La alerta roja emitida por el Senamhi permanecerá activa hasta el viernes 12 de junio a las 23:59 horas. Durante este periodo, el organismo recomienda a la población de las regiones afectadas tomar precauciones ante la exposición a la radiación UV y los cambios bruscos de temperatura.
Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando el desarrollo del fenómeno y actualizando la información a través de sus canales oficiales.
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