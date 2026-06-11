Perú

La costa peruana vive un calor inusual a menos de dos semanas para el inicio del invierno: ¿A qué se debe?

Con marcas históricas en varias ciudades del litoral y una alerta roja vigente por radiación ultravioleta y cambios térmicos hasta el 12 de junio, el Senamhi explica la razón del fenómeno meteorológico

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Primer plano de un hombre asiático secándose el sudor de la frente bajo el sol con una toalla verde, con un termómetro marcando más de 40 grados Celsius
Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó una situación climática extraordinaria en la costa peruana. A pocos días del invierno, que inicia este 21 de junio, diversas regiones del litoral experimentan una ola de calor diurno sin precedentes, fenómeno atribuido al Fenómeno El Niño Costero.

Según informó el Senamhi, las temperaturas registradas superan los valores habituales para esta época del año y han impuesto nuevos récords históricos en varias localidades.

De acuerdo con el Senamhi, la región de Tumbes se sitúa entre las más afectadas, con El Salto acumulando 43 días cálidos consecutivos y Puerto Pizarro alcanzando los 40 días. En la región de Piura, la estación San Miguel ha sumado 24 días con temperaturas elevadas durante junio.

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El Enfen descarta la ocurrencia del fenómeno El Niño costero en Perú hasta marzo de 2026, según su último comunicado oficial.
El Fenómeno El Niño Costero fue señalado por el Senamhi como la causa de las temperaturas anómalas en el litoral peruano. (Senamhi)

Mientras tanto, en Huarmey (Áncash), se han contabilizado 21 días de calor continuado. Las regiones de Lambayeque y La Libertad también han sido impactadas, acumulando entre 10 y 12 jornadas clasificadas como “cálidas” o “extremadamente cálidas”.

El Senamhi detalló que en Lima, la capital, los primeros días de junio han marcado “récords de temperaturas diurnas que superaron los valores alcanzados en años con eventos El Niño”. El 5 de junio, la estación de La Molina registró 28,8 °C, un nuevo máximo para este mes, según el organismo estatal.

Alerta roja

Frente al incremento de las temperaturas, el Senamhi mantiene vigente una alerta roja en varias zonas, incluidas Lima y Callao. El organismo advirtió que el aumento de la temperatura diurna se ubica en un rango de “moderada a extrema intensidad”.

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La alerta, publicada por el Senamhi, abarca las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Varias personas caminan por una calle soleada en Lima, con edificios al fondo, palmeras, y el sol brillante con rayos visibles en el cielo azul.
Peatones caminan visiblemente afectados por el intenso calor en una calle de Lima, con el sol radiante en el cielo y sus rayos cayendo directamente sobre ellos, mostrando el agotamiento en sus rostros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado del Senamhi señala que en los próximos días “se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía en las zonas afectadas, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”. Además, se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 35 km/h, especialmente durante las tardes.

Noches cálidas

Según los registros oficiales, los distritos costeros de Lima acumulan 35 noches bajo condiciones atípicas, mientras que en Callao la cifra llega a 29 noches seguidas con temperaturas elevadas.

Especialistas del Senamhi detallaron que este fenómeno responde, principalmente, al calentamiento de la temperatura superficial del mar frente al litoral peruano. Las estaciones meteorológicas del Callao y Jesús María reportaron valores nocturnos de 20,3°C y 19,8°C respectivamente el pasado 9 de junio, cifras catalogadas como “noches muy cálidas”. En días previos, otros distritos como La Molina también registraron temperaturas mínimas superiores a los promedios históricos para esta época.

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Piura, Áncash, Lambayeque y La Libertad acumularon durante junio jornadas cálidas y extremadamente cálidas, según el Senamhi. (Andina)

Impacto de El Niño

Según el Senamhi, la persistencia de estas olas de calor está directamente asociada al Fenómeno El Niño Costero. El organismo explicó que este evento climático altera los patrones habituales, originando temperaturas superiores a las esperadas para la transición entre otoño e invierno en el hemisferio sur. Los registros de las estaciones meteorológicas muestran que las condiciones térmicas superan las observadas en otros episodios de El Niño, lo que refuerza la singularidad del fenómeno actual.

La alerta roja emitida por el Senamhi permanecerá activa hasta el viernes 12 de junio a las 23:59 horas. Durante este periodo, el organismo recomienda a la población de las regiones afectadas tomar precauciones ante la exposición a la radiación UV y los cambios bruscos de temperatura.

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando el desarrollo del fenómeno y actualizando la información a través de sus canales oficiales.

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