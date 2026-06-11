Defensoría del Pueblo hace su propio conteo de votos: “Estamos haciendo un contraste de información con ONPE”

El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, en una foto de archivo. EFE/ Aldair Mejía

La Defensoría del Pueblo aseguró que realiza un conteo paralelo de la segunda vuelta presidencial y lo contrasta con los datos oficiales para disminuir las dudas de los ciudadanos sobre la transparencia del proceso electoral, afirmó el titular de la institución, Josué Gutiérrez.

En conversación con Exitosa, el funcionario indicó que “hay un garante del conteo, pueblo peruano. Nosotros ya tenemos la contabilidad del proceso y contrastamos la información con ONPE”.

Ante versiones que plantean posibles alteraciones en el sistema de totalización, el funcionario cuestionó los escenarios difundidos sin sustento y pidió prudencia para evitar alarma social. “¿Cómo podrías decir que ONPE puede ingresar al sistema 1.000 votos y refleje solamente 900, o que entren 900 y refleje 1.000? Así se desliza esa posibilidad. Entonces la gente se espera y entra en pánico. No, un momentito,”, manifestó en el medio radial.

PUBLICIDAD

Gutiérrez señaló que el seguimiento se sostiene en información recolectada por la propia institución desde el cierre de las mesas en el país. “Esa contabilidad que está haciendo ONPE en estos momentos está siendo supervisada por la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo tiene su propia información”, afirmó. “Ya tenemos nuestro propio conteo. El mismo día cerramos en el Perú nuestro conteo”.

Fotografía que muestra un acta electoral durante el conteo de votos este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo

El defensor del Pueblo reconoció que su institución enfrentó límites en su capacidad de supervisión específicamente para los votos de los peruanos en el extranjero. “No hemos tenido la facilidad en el exterior del país. Solamente hemos tenido una cobertura de cerca del 9%”, detalló en Exitosa.

PUBLICIDAD

¿Cómo se declara al ganador de las elecciones de Perú?

Según Grecia Rentería, vocera del JNE, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará aproximadamente a mediados de julio, esto debido a los procedimientos formales de conteo de votos y a la evaluación que se hace de las actas por parte del JNE.

El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes.

Durante la sesión, se indica cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales y se proclamará como ganador a quien tenga la mayor cantidad de votos, independientemente de la diferencia que haya entre los dos. En esta etapa, el ganador se define por mayoría simple: gana quien obtenga más votos válidos que su rival. La ley peruana no contempla “empate técnico” en el resultado oficial.

PUBLICIDAD

¿No votaste en la segunda vuelta? Así puedes solicitar una dispensa ante el JNE. (Foto: Agencia Andina)

Resultados ONPE 2026: link oficial para seguir el avance del escrutinio

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la tarde de este domingo 7 de junio la plataforma oficial para seguir el avance del conteo y revisar los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El acceso a la página de consulta se realiza mediante el enlace oficial habilitado para la segunda vuelta: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen