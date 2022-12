Yiddá Eslava lamenta el poco apoyo que recibe para su chocolatada navideña

Yiddá Eslava se pronunció en sus redes sociales para hacer un nuevo llamado a las empresas o influencers a que la apoyen en la chocolatada benéfica que planea realizar. La actriz hizo el primer llamado en su cuenta de Instagram el 29 de noviembre, sin embargo, siente que puede no lograrlo por falta de apoyo.

En sus historias de la mencionada red social, comentó que se sentía un poco desanimada, pues ni empresas, ni influencers se han sumado a esta causa que buscar darle una sorpresa a 15 mil niños en el Perú. En su discurso, expresó que no pide mucho, sino que espera que haya personas que se comprometan con ella.

“Estoy con esta cara porque la verdad que si seguimos como estamos, ya no sé si vamos a llegar. Porque si bien están donando algunas personas de corazón, hasta ahora ninguna empresa de forma concreta ha escrito para decir que va a donar, sigo esperando a las empresas, a los emprendedores”, comentó acongojada.

Además, Yiddá señaló que el video promocional ha tenido mucha acojida, pero lamenta que eso no se refleje en los montos que viene recaudando. “No se les pide donar un montón, con comprometerse una docena de panetones, va sumando y eso me entristece un montón. Hay miles de reproducciones de los videos, pero no se ve reflejado en lo que tenemos en las cuentas. Si me siguen ayudando, etiquetando en los comentarios a sus influencers, a empresas, se los agradecería muchísimo”, señaló.

Tras ello, mostró todo lo que tenía recaudado hasta la tarde el 30 de noviembre y era un aproximado de 3 mil soles. Por eso, recalcó que para comprar los juguetes de este evento necesitaría un total de 75 mil soles, aparte de la chocolatada y los panetores.

Yiddá Eslava lamenta que no apoyen su chocolatada. (Instagram)

“Este es el monto que tenemos y falta muchísimo. En promedio necesitábamos para los juguetes 75 mil soles, igual puedo ir bajando la calidad, pero la idea es poder llegar a ese monto. No hay donación de panetones, no hay donación de chocolates, nadie ha tocado la puerta”, agregó evidentemente triste.

Por otro lado, lamentó que algunos influencers no hayan decidido apoyarla. Además, comentó que muchos de ellos han preferido hacerse de la vista gorda y, pese a todo ello, no pierde las esperanzas en lograr su objetivo. “Estamos con la soga al cuello. Tampoco los influencers han compartido mucho, se han hecho los ciegos, sordos, mudos, me da mucha pena, pero hay que seguir adelante. Ayúdenme, etiquetando a las empresas, a los influencers porque no hay que agotarse. Vamos con fuerza”, sentenció.

