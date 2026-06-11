Keiko Fujimori se acerca a la presidencia de Perú: los perfiles de los vicepresidentes que la acompañarían en su Gobierno 2026

Los perfiles de los vicepresidentes que la acompañarán en su Gobierno 2026| Andina

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ligera ventaja de Roberto Sánchez, y podría convertirse en la presidenta del Perú tras postular por cuarta vez. La lideresa llegaría a Palacio de Gobierno acompañada de Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres, ambos conocidos por su participación en el Congreso y en la vida interna del partido.

La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori habla junto a su formula vicepresidencial, Luis Galarreta (i) y Miguel Torres, tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones este domingo, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

Luis Fernando Galarreta, primer vicepresidente

Luis Fernando Galarreta Velarde nació el 12 de marzo de 1971 en Lima. Su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestra una carrera política, iniciada en el Congreso de la República, donde ejerció funciones entre 2006 y 2011 bajo la agrupación Unidad Nacional. Posteriormente, representó a Fuerza Popular desde 2016 hasta el cierre del Congreso en 2020.

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En cuanto a su formación, Galarreta es bachiller en Derecho y Ciencia Política, título obtenido en 2006. Además, cursó una maestría en Comunicación y Marketing Político en la Universidad de La Rioja (UNIR). En el ámbito partidario, ocupó cargos internos relevantes: fue secretario general nacional (e) de Fuerza Popular entre 2019 y 2020 y secretario general entre 2020 y 2024. Desde febrero de 2024, ejerce como secretario general nacional, posición que sostiene hasta la fecha de presentación de su candidatura.

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori, alongside Vice Presidential candidates Luis Galarreta Velarde and Miguel Torres Morales, look on, following preliminary results in the general election, in Lima, Peru, April 13, 2026. REUTERS/Angela Ponce

La experiencia laboral de Galarreta incluye funciones como asesor en el Congreso de la República y parlamentario andino, cargos desempeñados entre 2021 y 2025. El candidato también ha declarado experiencia en la gestión de bienes y participaciones, con acciones en empresas dentro y fuera del país, aunque precisa que algunas de estas no generan actualmente beneficios económicos.

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En su declaración patrimonial, Galarreta consignó ingresos provenientes tanto del sector público como privado, así como la titularidad de acciones en una persona jurídica constituida en Colombia. Su patrimonio incluye inmuebles y vehículos.

No obstante, en 2011, Galarreta manifestó públicamente su postura crítica respecto al fujimorismo. En una entrevista televisiva, el entonces congresista, que acababa de ser reelecto, calificó el régimen como “una experiencia nefasta.

“La experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, de derechos humanos, de corrupción”, señaló.

Miguel Ángel Torres, segundo vicepresidente

Miguel Ángel Torres Morales nació el 18 de febrero de 1980 en Lima y cuenta con una trayectoria profesional vinculada al derecho y la docencia universitaria. Bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, obtuvo el título en 2003. Posteriormente, amplió su formación con una maestría en Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Piura, egresando en 2020 y recibiendo el título en 2021. Sumó también un diploma en Responsabilidad Social por la Universidad ESAN en 2012.

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En el ámbito laboral, Torres se desempeñó como docente en la Universidad San Ignacio de Loyola desde 2018 hasta 2024 y en la Universidad de Lima entre 2006 y 2025, ambas en calidad de docente a tiempo parcial. Además, fue director académico de la Escuela Digital de Tres Puntas Producciones E.I.R.L. de 2020 a 2024 y ejerció como jefe de gabinete y asesor en el Congreso de la República entre 2021 y 2025.

Miguel Torres se pronuncia luego de resolución del Tribunal Constitucional que ordena la anulación del Caso Cócteles. (Foto: Reuters)

La hoja de vida presentada ante el JNE acredita su paso por cargos partidarios dentro de Fuerza Popular. Entre 2018 y 2020, asumió la Secretaría Nacional de Educación, Arte, Cultura, Innovación y Tecnología, posteriormente ocupó el cargo de apoderado del partido y, desde febrero de 2024, el de subsecretario general nacional.

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En cuanto a su patrimonio, Torres declaró varios bienes inmuebles ubicados en Lima, la mayoría adquiridos bajo crédito hipotecario vigente, con valores declarados en función del autovalúo del año 2025. Incluyó también una camioneta y la participación de su esposa en una empresa local. Sus ingresos, según la declaración jurada correspondiente al ejercicio fiscal 2024, suman montos provenientes de remuneraciones en el sector público y privado, así como rentas de ejercicio individual y de acciones.