Yiddá Eslava y Julián Zucchi cuentan cuál es su tradición peruano-argentina en Navidad

Yidda Eslava y Julián Zucchi son una de las parejas más sólidas de la farándula. La actriz peruana y el actor argentino iniciaron su romance cuando eran parte de ‘Combate’ y pese a tener altas y bajas, han logrado consolidarse como una familia que ahora la conforman dos hijos más.

Sin embargo, ser de diferentes países también puede convertirse en todo un dilema, cuando de tradiciones se tratan. Una de ellas es la Navidad, que en la cena peruana está compuesta por chocolate caliente, panetón, pavo y un sinfín de ensaladas, pero en Argentina se resume al Vitel Toné, una parrilla que reúne a la familia en esta noche especial.

Pero, la pareja decidió contar cómo es que han logrado llegar a un acuerdo. En su podcast llamado ‘Cosa Seria’ que se transmite a través de YouTube, hicieron un programa especial sobre esta fecha y confesaron qué es lo que hacen este 24 de diciembre.

“Les cuento una cosa, en Argentina hacen parrilla (en Navidad), comprenderás que en mi casa, ahora actualmente, tengo que pelearme con el niño para decirle que hagamos pavo y él dice que parrilla”, confesó al inicio Eslava.

Tras ello, Julián refutó y señaló que en su país no come pavo y que, al ser un hogar peruano-argentino, le parece importante respetar ambas tradiciones. “Claro, es un hogar peruano-argentino. Yo en Argentina no comía pavo y ahora hemos hecho pavo a la parrilla”, señaló.

Esta revelación sorprendió a más de uno. Ante ello, la actriz explicó que fue una buena decisión, pero antes de que fuera realidad también preparó un pavo al horno por si esta nueva idea salía mal. “Quedó rico. Hicimos dos pavos, uno al horno y otro a la parrilla”, sentenció.

Revelaron detalles de su relación

En la primera entrega del podcast, la pareja decidió contar algunas situaciones que vivieron cuando eran pareja y salían en televisión. Uno de los momentos más icónicos de ambos fue cuando Julián se enteró que Yiddá había terminado con él por un mensaje que publicó en su Facebook.

Todo sucedió porque el argentino le pidió a su pareja que ‘dejen de convivir’ por unos días, debido a unos problemas personales que él había tenido y con los que prefería mantenerse alejado. “Yo vivía solo desde que llegué al Perú. De repente, un día Yiddá deja en mi departamento de soltero el cepillo de dientes. Otros días traía su mochila cada vez que venía. Yo le dije que hace poco me habían pasado cosas muy fuertes, falleció mi abuela, estaba muy mal. Le dije que se vuelva a su casa unos días para cuidar nuestra relación, como para respirar, necesitaba un momento para mí”, relató Julián en su podcast ‘Cosa seria’.

Tras ello, se enteró que su novia había decidido terminar su romance por esta decisión. Pero fue porque lo vio en redes sociales. “Me metí a Facebook y vi que Yiddá había hecho todo un texto, diciendo que ‘su relación con el señor Julián Zucchi había terminado’. ¿Para qué publicarlo? Lo peor de todo es que la gente se indignaba conmigo, me decía que no era detallista, decían que terminamos porque Yiddá siempre andaba tras de mí y yo nunca le daba bola”, expresó.

