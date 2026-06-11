Dos jugadores de la selección peruana sorprendieron con su presencia en la inauguración del Mundial 2026.

El Mundial de fútbol dará inicio este jueves 11 de junio con la ceremonia de inauguración, que incluirá un espectáculo musical, y el partido inaugural entre México y Sudáfrica a partir de las 14:00 horas de Perú. Dos futbolistas de la selección peruana llamaron la atención al estar presentes en este evento.

Los dos jugadores de la ‘bicolor’ que asistieron al estadio Azteca fueron André Carrillo y Joao Grimaldo. La ‘Culebra’ estuvo acompañado por el conductor de televisión Yaco Eskenazi en calidad de embajador de Adidas. Durante su presencia, recordó el gol que anotó en la Copa del Mundo.

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Carrillo fue el autor del primer tanto de la selección peruana tras 36 años de ausencia en un Mundial. Abrió el marcador ante Australia con el 1-0 parcial, en un partido que concluyó 2-0 a favor de Perú gracias al segundo gol de Paolo Guerrero.

André Carrillo rememoró su gol de volea en el Mundial Rusia 2018 y respondió a sus críticos. Crédito: Getty Images

Por su parte, Joao Grimaldo aprovechó sus vacaciones tras finalizar la temporada en Europa para viajar a Ciudad de México como aficionado al fútbol y presenciar por primera vez una inauguración de la Copa del Mundo.

Grimaldo no integró la última convocatoria de Mano Menezes para los amistosos ante Haití y España. Aprovechó su regreso al país para visitar a su familia y compartir tiempo con ellos tras varios meses en el Viejo Continente.

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El extremo nacional habló del amargo empate de la 'bicolor' y de la petición de Mano Menezes. (Video: Doble Punta)

Programación de la fecha 1 del Mundial 2026

La Copa del Mundo comenzará con el encuentro entre México y Sudáfrica, programado para las 14:00 horas de Perú. Antes del partido inaugural, se realizará un espectáculo musical que contará con la participación de artistas como Shakira y J Balvin. A continuación, la programación de la fecha 1 de la fase de grupos:

Jueves 11 de junio

- México vs Sudáfrica (14:00 horas / estadio Ciudad de México)

- Corea del Sur vs Chequia (21:00 horas / estadio Guadalajara)

Viernes 12 de junio

- Canadá vs Bosnia y Herzegovina (14:00 horas / estadio de Toronto)

- Estados Unidos vs Paraguay (20:00 horas / estadio de Los Ángeles)

Sábado 13 de junio

- Catar vs Suiza (14:00 horas / estadio del área de la bahía de San Francisco)

- Brasil vs Marruecos (17:00 horas / estadio de Nueva York y Nueva Jersey)

- Haití vs Escocia (20:00 horas / estadio de Boston)

- Australia vs Turquía (23:00 horas / BC Place Vancouver)

Domingo 14 de junio

- Alemania vs Curazao (12:00 horas / estadio de Houston)

- Países Bajos vs Japón (15:00 horas / estadio de Dallas)

- Costa de Marfil vs Ecuador (18:00 horas / estadio de Boston)

- Suecia vs Túnez (21:00 horas / BC Place Vancouver)

Lunes 15 de junio

- España vs Cabo Verde (11:00 horas / estadio de Atlanta)

- Bélgica vs Egipto (14:00 horas / estadio de Seattle)

- Arabia Saudita vs Uruguay (17:00 horas / estadio de Miami)

- Irán vs Nueva Zelanda (20:00 horas / estadio de Los Ángeles)

Martes 16 de junio

- Francia vs Senegal (14:00 horas / estadio de Nueva York y Nueva Jersey)

- Irak vs Noruega (17:00 horas / estadio de Boston)

- Argentina vs Argelia (20:00 horas / estadio de Kansas City)

- Austria vs Jordania (23:00 horas / estadio del área de la bahía de San Francisco)

Miércoles 17 de junio

- Portugal vs RD Congo (12:00 horas / estadio de Houston)

- Inglaterra vs Croacia (15:00 horas / estadio de Dallas)

- Ghana vs Panamá (18:00 horas / estadio de Toronto)

- Uzbekistán vs Colombia (21:00 horas / estadio de Ciudad de México)

Programación televisiva de la fecha 1 del Mundial 2026 en Perú. Créditos: Puntaje Ideal.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Perú?

En Perú, los partidos del Mundial 2026 estarán disponibles a través de tres plataformas. América TV será el único canal que transmitirá algunos encuentros seleccionados por señal abierta. DirecTV ofrecerá la cobertura completa de todos los partidos.

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Además, se podrá acceder a las transmisiones mediante servicios de streaming: DGO (DirecTV), América TVGO (América TV) y Disney Plus (ESPN).