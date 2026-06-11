Declaran al 14 de marzo como el Día de la Cumbia: fecha corresponde al nacimiento del creador del género en Perú

La iniciativa contó con un amplio respaldo en el Parlamento, al ser aprobada con 97 votos a favor, sin votos en contra y solo una abstención. Foto: Hola.com

El Pleno del Congreso aprobó declarar el 14 de marzo de cada año como el Día de la Cumbia Peruana, una fecha destinada a reconocer la importancia de este género musical dentro de la cultura nacional. La decisión se tomó tras aprobarse el dictamen del Proyecto de Ley N.° 10244, que busca resaltar el aporte artístico y social de la cumbia en el país.

La propuesta recibió el respaldo mayoritario de los parlamentarios al obtener 97 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Además, la iniciativa fue exonerada de segunda votación con 102 votos favorables, permitiendo que continúe su proceso legislativo correspondiente.

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Congreso reconoce aporte cultural de la cumbia peruana

Durante la presentación del dictamen, se destacó que la cumbia peruana se ha convertido en una de las expresiones musicales más representativas del país debido a su mezcla de influencias andinas, criollas y amazónicas. Esta combinación permitió que el género desarrollara una identidad propia dentro del panorama musical peruano.

La sustentación estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Susel Paredes Piqué (Bloque Democrático Popular), quien resaltó la presencia de la cumbia en celebraciones populares, actividades culturales y diversas expresiones sociales a nivel nacional.

La actriz y cantante Natalia Salas anuncia su participación en el espectáculo "Una historia bien contada" junto a la reconocida orquesta Hermanos Yaipén. En esta entrevista, revelan detalles de su colaboración que incluirá canto y actuación. Video: América TV / América Espectáculos

Fecha elegida rinde homenaje a Enrique Delgado

La autora del proyecto, la congresista María Acuña Peralta (bancada Alianza para el Progreso), explicó que la declaración del Día de la Cumbia Peruana tiene como objetivo impulsar la investigación, conservación, difusión y valoración de este género como parte del patrimonio cultural del país.

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Acuña Peralta indicó que la elección del 14 de marzo está relacionada con el nacimiento de Abel Henry Delgado Montes, conocido artísticamente como Enrique Delgado, considerado el padre y creador de la cumbia peruana. La fecha busca rendir homenaje a su trayectoria y al impacto de su legado musical.

Con esta decisión, el Parlamento reconoce el valor histórico y artístico de la cumbia peruana, así como su papel en la construcción de una identidad cultural que reúne distintas tradiciones musicales del país.

Estos son los máximos exponentes de la cumbia peruana

La cumbia peruana ha construido una identidad propia a través de artistas y agrupaciones que transformaron este ritmo en una de las expresiones musicales más representativas del país. Desde la incorporación de la guitarra eléctrica hasta las fusiones con sonidos amazónicos, andinos y urbanos, sus exponentes dejaron una huella que continúa vigente dentro y fuera del Perú.

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El 14 de marzo está vinculado al nacimiento de Abel Henry Delgado Montes, reconocido en el mundo artístico como Enrique Delgado, a quien se le atribuye el título de padre e impulsor de la cumbia peruana. Foto: archivo

Entre los nombres fundamentales aparece el ya mencionado Enrique Delgado, considerado una figura clave en el nacimiento del género. Al frente de Los Destellos, introdujo un estilo marcado por la guitarra eléctrica y una propuesta que combinaba elementos tropicales con influencias peruanas, dando forma a un sonido que posteriormente sería reconocido como cumbia peruana.

Dentro de la vertiente amazónica, Los Mirlos se convirtió en uno de los conjuntos más influyentes. Originarios de Moyobamba, llevaron una propuesta basada en melodías selváticas, guitarras psicodélicas y ritmos bailables que ayudaron a expandir la cumbia amazónica hacia distintos públicos.

Otro nombre imprescindible es Lorenzo Palacios Quispe, conocido como Chacalón, quien se convirtió en un símbolo de la cumbia andina y la música chicha. Su interpretación conectó con miles de migrantes y sectores populares, convirtiéndolo en una de las voces más recordadas de la historia musical peruana.

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En décadas posteriores, agrupaciones como Grupo Néctar alcanzaron gran popularidad con una propuesta de cumbia costeña y canciones que tuvieron amplia difusión. Liderados inicialmente por Johnny Orosco, lograron reconocimiento entre el público peruano y las comunidades nacionales en el extranjero.

El músico peruano compartió en sus redes sociales lo que fue este encuentro y se mostró orgulloso de nuestras raíces| TikTok

También destacan agrupaciones que mantienen la vigencia del género en la actualidad, como Grupo 5, Agua Marina y Armonía 10, que han llevado la cumbia peruana a escenarios nacionales e internacionales. Su permanencia demuestra cómo este género continúa adaptándose a nuevas generaciones sin perder sus raíces.