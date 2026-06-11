Perú

Vanessa López despide a la madre de Tomate Barraza y destaca su amor como abuela: “Mi hija ya tiene un ángel en el cielo”

La modelo expresó en redes sociales el profundo dolor por la partida de Martha Chervellini y agradeció el cariño y dedicación que la abuela brindó a su nieta.

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Vanessa López lamenta fallecimiento de la mamá de Tomate Barraza.
Vanessa López lamenta fallecimiento de la mamá de Tomate Barraza.

El fallecimiento de Martha Chervellini, madre del cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza, ha conmovido profundamente a familiares y allegados, entre ellos la modelo Vanessa López, expareja del artista y madre de su hija menor. La mediática figura utilizó sus redes sociales para expresar el dolor y la gratitud que siente por la abuela de su hija, quien mantuvo una presencia constante en la vida de la pequeña y de la familia.

A través de sus historias de Instagram, Vanessa López compartió varias imágenes de doña Martha junto a su nieta, resaltando el cariño y la dedicación que siempre le brindó. “Se me parte el corazón. Sra. Martha la vamos a extrañar demasiado. Si alguien amaba, cuidaba y protegía a mi hija tanto como yo, era usted”, escribió la modelo, destacando el rol fundamental que la madre de Tomate Barraza cumplió en la crianza y el bienestar de la niña.

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La modelo añadió un mensaje lleno de sentimiento: “Nos hará demasiada falta, desde ya la extrañamos demasiado. Mi hija ya tiene un ángel en el cielo”. Vanessa López remarcó que la abuela estuvo presente en momentos importantes de la infancia de su hija, acompañándola en presentaciones escolares y actividades cotidianas, y que su ausencia deja un vacío irremplazable.

Vanessa López despide a la abuela de su hija con tiernas fotos. IG
Vanessa López despide a la abuela de su hija con tiernas fotos. IG

Las emotivas palabras de la hija mayor de Barraza

La pérdida también tocó profundamente a Gaela Barraza, hija mayor de Carlos Barraza, quien dedicó emotivos mensajes a su abuela en redes sociales. “Descansa en paz mi reina hermosa. Te amo con toda mi alma”, publicó la joven, acompañando el texto con fotografías que reflejan la cercanía y el afecto compartido.

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En otra publicación, Gaela agradeció los años vividos juntas: “Gracias por darme los mejores 18 años de mi vida, por enseñarme a amar y sobre todo, a ser luz donde sea que vaya”.

Collage de historias de Instagram en blanco y negro: mujer adulta sonriendo con niña, joven besando a mujer mayor, y capturas de mensajes de texto de "mama"
Gaela Barraza compartió en redes sociales conmovedoras fotografías y mensajes dedicados a su madre, quien falleció tras una valiente lucha contra el cáncer.

Por su parte, Carlos “Tomate” Barraza eligió el silencio público ante la pérdida, aunque rindió homenaje a su madre a través de sus estados de WhatsApp. “No muere lo que es eterno”, escribió en uno de sus mensajes, mientras que en otro agradeció el amor recibido: “Mi Marthita linda, gracias por tanto amor. Cuídanos desde el cielo”. El cantante también compartió una foto especial para recordar una jornada significativa junto a ella: “Este día lo guardaré en mi corazón por siempre, te dejaste que te maquille y te viste hermosa, oíste una entrevista y caminamos en el parque. Fuiste una grande, te voy a extrañar muchísimo mi Martita”.

La partida de Martha Chervellini se produce tras una larga lucha contra una enfermedad delicada, y su deceso ha generado muestras públicas de afecto y reconocimiento no solo por parte de la familia Barraza, sino también de amigos y seguidores en redes sociales. El vínculo entre la abuela y sus nietas, así como con sus hijos, ha sido resaltado por quienes la conocieron, recordando su papel como pilar emocional para sus seres queridos.

Vanessa López resalta a la madre de Tomate como una gran abuela de su hija. IG
Vanessa López resalta a la madre de Tomate como una gran abuela de su hija. IG

Madre de ‘Tomate’ Barraza falleció de cáncer

Rosa Amelia Gebhardt, madre de ‘Tomate’ Barraza, luchó durante meses contra un cáncer de hígado y de seno, además de metástasis pulmonar. La triste noticia de su fallecimiento fue compartida en redes sociales por Gaela Barraza, hija del cantante.

Durante el proceso de enfermedad, el propio Barraza había manifestado públicamente la gravedad del diagnóstico y el impacto que tuvo en el entorno familiar. “Estoy destrozado, mi mamá está mal, con cáncer de hígado y al seno, con metástasis en el pulmón”, declaró el cantante en febrero, reflejando la difícil situación que enfrentaron.

La cercanía y el apoyo de la familia fueron constantes durante los meses de tratamiento y hospitalización. La noticia generó muestras de solidaridad y apoyo hacia la familia Barraza, quienes despiden a Rosa Amelia Gebhardt tras una valiente batalla contra el cáncer.

Dos imágenes. Izquierda: Hombre con mascarilla y mujer mayor con mascarilla en pasillo, ella lleva manta. Derecha: Mujer mayor con cabello gris sentada en un sofá
Una imagen que muestra a Tomate Barraza acompañando a su madre, Rosa Amelia Gebhardt, quien recientemente falleció tras una valiente lucha contra el cáncer, y otra de ella en casa.

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