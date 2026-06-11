Perú

Corte de luz este 12 de junio: Pluz suspenderá el servicio en SJL, Los Olivos, y más distritos de Lima

Las interrupciones programadas se extenderán por varias horas y afectarán urbanizaciones, asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, avenidas y calles de distintos distritos.

Guardar
Google icon
Varias personas leen un aviso de corte de luz en un poste en la calle. Técnicos con cascos amarillos operan con un camión de servicio al fondo.
Un grupo de residentes observa un aviso de corte de luz pegado en un poste en la calle, mientras técnicos de energía realizan labores de mantenimiento en la misma área. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos de seis jurisdicciones deberán tomar precauciones este viernes 12 de junio ante los cortes de energía anunciados por Pluz. La empresa realizará intervenciones técnicas en distintos puntos de su red de distribución, por lo que el servicio quedará suspendido durante varias horas en zonas específicas.

La programación incluye sectores de San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Ancón, Ventanilla, Pueblo Libre y el distrito de Pativilca, en Barranca.

Zonas y horarios de los cortes del 12 de junio

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA
Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 3:30 p.m.

En este distrito, la suspensión del servicio eléctrico alcanzará diversas urbanizaciones y asentamientos humanos del sector Campoy.

Las zonas afectadas son:

  • Urbanización Los Robles de Campoy: manzanas A, B, C, D y F.
  • Asentamiento Humano San Juan Pacheco de Campoy: manzanas A, B, B1 y C.
  • Asentamiento Humano El Forestal: manzanas A, B y B1.
  • Urbanización Lotización Campoy: manzanas A, B, C, E, F y G.
  • Asentamiento Humano Ricardo Palma: manzanas A, C y D.
  • Asociación Juntos Sí Podemos: manzanas B y F.
  • Asociación Compradores de Campoy Segunda Etapa: manzana C.

Los Olivos — 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los trabajos programados se extenderán por diez horas y afectarán diversas vías de la zona residencial cercana a la avenida Las Palmeras.

Entre los sectores comprendidos figuran:

  • Jirón El Calistemo, cuadras 9 y 10.
  • Jirón Tritoma, cuadras 8, 9 y 10.
  • Calle Las Fresas, cuadras 9 y 10.
  • Jirón Guandú, cuadra 39.
  • Jirón Las Acacias, cuadra 8.
  • Jirón El Amargón, cuadra 40.
  • Calle El Abutillón, cuadra 38.
  • Jirón Los Helenios, cuadra 40.
  • Jirón Las Campanillas, cuadra 7.
  • Jirón Las Hiedras, cuadra 8.
  • Avenida Las Palmeras, cuadras 38, 39 y 40.

Ancón — 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

En Ancón, la interrupción comprenderá numerosos sectores residenciales y proyectos habitacionales.

Las zonas afectadas son:

  • Asentamiento Humano Las Esteras de Ancón: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N.
  • Asociación Programa Residencial Manuel Polo Jiménez: manzanas A, B, C, D, E y F.
  • Asentamiento Humano Miguel Grau: manzanas R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.
  • Proyecto de Vivienda Municipal La Pera: manzanas A, B, C, D y E.
  • Urbanización Garcilazo de la Vega: manzanas A, B, C, D y E.
  • Calle Barrio de Pescadores, cuadras 0 y 1.
  • Asociación de Vivienda Las Brisas de Ancón: manzanas A, B, C y D.

Ventanilla — 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

El corte afectará el sector identificado como:

  • Parque Porcino II, código catastral Sublote 007697A.

Pueblo Libre — 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Una de las interrupciones programadas comprenderá:

  • Calle Daniel A. Robles, cuadras 2 y 3.
  • Calle Moreyra y Riglos, cuadra 7.
  • Calle Rodríguez de Mendoza, cuadras 2 y 3.
  • Avenida Bolívar, cuadra 6.
  • Avenida Paso de los Andes, cuadras 5 y 6.
  • Calle José Payán, cuadras 5 y 6.
  • Urbanización San Martín de Pueblo Libre: pasajes B, C, D, F y H.
  • Pasaje Los Olivos, cuadra 1.
  • Calle San Martín, cuadra 6.

Pueblo Libre — 11:30 a.m. a 4:30 p.m.

Asimismo, otro corte afectará:

  • Avenida Paso de los Andes, cuadra 6.
  • Avenida Bolívar, cuadra 6.

Barranca (Pativilca) — 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En la provincia de Barranca, los trabajos se desarrollarán en el distrito de Pativilca y comprenderán:

  • Jirón Huancavelica.
  • Jirón Ayacucho.
  • Jirón Moquegua.
  • Jirón Apurímac.
  • Jirón Cusco.
  • Jirón Arequipa.
  • Pasaje Caraz.
  • Pasaje Micaela Bastidas.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pluz explicó que las interrupciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo y modernización de redes eléctricas. Estas labores permiten optimizar el funcionamiento de la infraestructura, reducir el riesgo de fallas inesperadas y mejorar la continuidad del suministro para miles de usuarios.

PUBLICIDAD

La empresa recordó que este tipo de trabajos son necesarios para fortalecer la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico en las zonas intervenidas.

Recomendaciones para los usuarios

  • Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos antes del inicio del corte.
  • Evitar el uso de velas y optar por linternas o luces de emergencia.
  • Mantener cerrados refrigeradores y congeladoras para conservar los alimentos.
  • Prever sistemas alternativos en caso de depender de equipos médicos eléctricos.
  • Tener listo un kit de emergencia con agua, radio portátil, pilas y linternas.
  • Ante consultas o reportes, comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la programación.

La compañía precisó que cualquier modificación en los horarios o sectores afectados será comunicada oportunamente a través de sus plataformas oficiales.

Temas Relacionados

corte de luzLimaSJLLos OlivosPluzperu-noticias

Más Noticias

Dos jugadores de la selección peruana sorprendieron con su presencia en la inauguración del Mundial 2026

La fiesta deportiva más grande comenzará este jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica

Dos jugadores de la selección peruana sorprendieron con su presencia en la inauguración del Mundial 2026

Keiko Fujimori se acerca a la presidencia de Perú: los perfiles de los vicepresidentes que la acompañarían en su Gobierno 2026

La lideresa de Fuerza Popular postula junto a Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres. Conozca la hoja de vida consignada en el Jurado Nacional de Elecciones

Keiko Fujimori se acerca a la presidencia de Perú: los perfiles de los vicepresidentes que la acompañarían en su Gobierno 2026

Declaran al 14 de marzo como el Día de la Cumbia: fecha corresponde al nacimiento del creador del género en Perú

El Parlamento aprobó la iniciativa que busca poner en valor una expresión musical nacida de la fusión de distintas tradiciones peruanas y que se consolidó como parte de las celebraciones y manifestaciones culturales del país

Declaran al 14 de marzo como el Día de la Cumbia: fecha corresponde al nacimiento del creador del género en Perú

Pol Deportes sorprende a su madre con emotivo regalo de cumpleaños

Clíver Huamán compartió en redes sociales la felicidad de darle un presente a su madre en una fecha muy especial

Pol Deportes sorprende a su madre con emotivo regalo de cumpleaños

Roberto Sánchez comunicó que se reunió con observadores de la Unión Europea y la OEA en pleno conteo de la ONPE

El candidato invoca “vigilancia del voto” tras quedar detrás de Keiko Fujimori por un margen mínimo en resultados parciales

Roberto Sánchez comunicó que se reunió con observadores de la Unión Europea y la OEA en pleno conteo de la ONPE
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori se acerca a la presidencia de Perú: los perfiles de los vicepresidentes que la acompañarían en su Gobierno 2026

Keiko Fujimori se acerca a la presidencia de Perú: los perfiles de los vicepresidentes que la acompañarían en su Gobierno 2026

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.231% Keiko Fujimori supera en votos a Roberto Sánchez

Defensoría del Pueblo hace su propio conteo de votos: “Estamos haciendo un contraste de información con ONPE”

Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez en el conteo oficial de la ONPE: votos del extranjero, clave en el resultado

“No hubo fraude, ni siquiera se puede mencionar”: Defensor del Pueblo confirma que segunda vuelta fue legítima

ENTRETENIMIENTO

Vanessa López despide a la madre de Tomate Barraza y destaca su amor como abuela: “Mi hija ya tiene un ángel en el cielo”

Vanessa López despide a la madre de Tomate Barraza y destaca su amor como abuela: “Mi hija ya tiene un ángel en el cielo”

Pol Deportes sorprende a su madre con emotivo regalo de cumpleaños

Filtran audio sobre la final de ‘La Granja VIP’: Paul Michael sería el ganador y el premio se habría reducido a la mitad

Magaly Medina expresa su insatisfacción por el rating y anuncia ajustes: “No estoy contenta con mi programa”

Maná vuelve a Perú con su tour ‘Vivir sin aire’ en el Estadio San Marcos

DEPORTES

Dos jugadores de la selección peruana sorprendieron con su presencia en la inauguración del Mundial 2026

Dos jugadores de la selección peruana sorprendieron con su presencia en la inauguración del Mundial 2026

Jean Deza reaparece y confiesa tener muchas ofertas de clubes de Liga 1: ¿Jugará en Sport Boys en el Torneo Clausura 2026?

A qué hora juega México vs Sudáfrica en Perú HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026

Nolberto Solano emocionado tras conseguir su primer título con Pakistán: “Estoy sastifecho por la historia del fútbol pakistani”

Hernán Barcos confesó si se retirará en Sporting Cristal tras el Torne Clausura 2026: “Capaz mañana me voy a Japón”