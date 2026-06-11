Corte de luz este 12 de junio: Pluz suspenderá el servicio en SJL, Los Olivos, y más distritos de Lima

Un grupo de residentes observa un aviso de corte de luz pegado en un poste en la calle, mientras técnicos de energía realizan labores de mantenimiento en la misma área. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos de seis jurisdicciones deberán tomar precauciones este viernes 12 de junio ante los cortes de energía anunciados por Pluz. La empresa realizará intervenciones técnicas en distintos puntos de su red de distribución, por lo que el servicio quedará suspendido durante varias horas en zonas específicas.

La programación incluye sectores de San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Ancón, Ventanilla, Pueblo Libre y el distrito de Pativilca, en Barranca.

Zonas y horarios de los cortes del 12 de junio

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 3:30 p.m.

En este distrito, la suspensión del servicio eléctrico alcanzará diversas urbanizaciones y asentamientos humanos del sector Campoy.

Las zonas afectadas son:

Urbanización Los Robles de Campoy: manzanas A, B, C, D y F.

Asentamiento Humano San Juan Pacheco de Campoy: manzanas A, B, B1 y C.

Asentamiento Humano El Forestal: manzanas A, B y B1.

Urbanización Lotización Campoy: manzanas A, B, C, E, F y G.

Asentamiento Humano Ricardo Palma: manzanas A, C y D.

Asociación Juntos Sí Podemos: manzanas B y F.

Asociación Compradores de Campoy Segunda Etapa: manzana C.

Los Olivos — 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los trabajos programados se extenderán por diez horas y afectarán diversas vías de la zona residencial cercana a la avenida Las Palmeras.

Entre los sectores comprendidos figuran:

Jirón El Calistemo, cuadras 9 y 10.

Jirón Tritoma, cuadras 8, 9 y 10.

Calle Las Fresas, cuadras 9 y 10.

Jirón Guandú, cuadra 39.

Jirón Las Acacias, cuadra 8.

Jirón El Amargón, cuadra 40.

Calle El Abutillón, cuadra 38.

Jirón Los Helenios, cuadra 40.

Jirón Las Campanillas, cuadra 7.

Jirón Las Hiedras, cuadra 8.

Avenida Las Palmeras, cuadras 38, 39 y 40.

Ancón — 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

En Ancón, la interrupción comprenderá numerosos sectores residenciales y proyectos habitacionales.

Las zonas afectadas son:

Asentamiento Humano Las Esteras de Ancón: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N.

Asociación Programa Residencial Manuel Polo Jiménez: manzanas A, B, C, D, E y F.

Asentamiento Humano Miguel Grau: manzanas R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Proyecto de Vivienda Municipal La Pera: manzanas A, B, C, D y E.

Urbanización Garcilazo de la Vega: manzanas A, B, C, D y E.

Calle Barrio de Pescadores, cuadras 0 y 1.

Asociación de Vivienda Las Brisas de Ancón: manzanas A, B, C y D.

Ventanilla — 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

El corte afectará el sector identificado como:

Parque Porcino II, código catastral Sublote 007697A.

Pueblo Libre — 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Una de las interrupciones programadas comprenderá:

Calle Daniel A. Robles, cuadras 2 y 3.

Calle Moreyra y Riglos, cuadra 7.

Calle Rodríguez de Mendoza, cuadras 2 y 3.

Avenida Bolívar, cuadra 6.

Avenida Paso de los Andes, cuadras 5 y 6.

Calle José Payán, cuadras 5 y 6.

Urbanización San Martín de Pueblo Libre: pasajes B, C, D, F y H.

Pasaje Los Olivos, cuadra 1.

Calle San Martín, cuadra 6.

Pueblo Libre — 11:30 a.m. a 4:30 p.m.

Asimismo, otro corte afectará:

Avenida Paso de los Andes, cuadra 6.

Avenida Bolívar, cuadra 6.

Barranca (Pativilca) — 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En la provincia de Barranca, los trabajos se desarrollarán en el distrito de Pativilca y comprenderán:

Jirón Huancavelica.

Jirón Ayacucho.

Jirón Moquegua.

Jirón Apurímac.

Jirón Cusco.

Jirón Arequipa.

Pasaje Caraz.

Pasaje Micaela Bastidas.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pluz explicó que las interrupciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo y modernización de redes eléctricas. Estas labores permiten optimizar el funcionamiento de la infraestructura, reducir el riesgo de fallas inesperadas y mejorar la continuidad del suministro para miles de usuarios.

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La empresa recordó que este tipo de trabajos son necesarios para fortalecer la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico en las zonas intervenidas.

Recomendaciones para los usuarios

Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos antes del inicio del corte.

Evitar el uso de velas y optar por linternas o luces de emergencia.

Mantener cerrados refrigeradores y congeladoras para conservar los alimentos.

Prever sistemas alternativos en caso de depender de equipos médicos eléctricos.

Tener listo un kit de emergencia con agua, radio portátil, pilas y linternas.

Ante consultas o reportes, comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la programación.

La compañía precisó que cualquier modificación en los horarios o sectores afectados será comunicada oportunamente a través de sus plataformas oficiales.