INSN lucha por recolectar sangre para salvar vidas: niños con cáncer y otras enfermedades dependen de las donaciones

Batman y Spider-Man se unen en una campaña de donación de sangre, sosteniendo carteles que enfatizan la solidaridad y la importancia de salvar vidas con este acto altruista. (INSN)

A pocos días de conmemorarse el Día Mundial del Donante de Sangre, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, en Lima, reiteró el llamado a la ciudadanía para donar sangre de manera voluntaria, debido a la necesidad permanente de este recurso vital para atender a cientos de pacientes pediátricos, especialmente niños con cáncer, leucemias, enfermedades hematológicas y aquellos que requieren cirugías complejas o trasplantes.

Aunque una sola donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas, el Perú continúa enfrentando un importante desafío para garantizar el abastecimiento de sangre. Según cifras oficiales, durante el 2024 se recolectaron 481.232 unidades de sangre en todo el país, cantidad que representa apenas el 1,36 % de la población peruana. Además, solo dos de cada diez unidades provinieron de donantes voluntarios, es decir, personas que donan sin que exista un familiar o amigo hospitalizado.

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Con el objetivo de sensibilizar a la población, personajes como Superman, Batman, Spiderman y Darth Vader participaron en una campaña organizada por el Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del INSN. El mensaje fue claro: no se necesitan superpoderes para convertirse en héroes, basta con donar sangre.

La sangre que necesitan los niños

Cancer - INEN

En el INSN Breña, la demanda de sangre es constante. Cada mes se realizan cerca de 500 pruebas de compatibilidad sanguínea para garantizar la atención de los pacientes. Asimismo, diariamente se transfunden entre 10 y 15 unidades de sangre.

Sin embargo, en situaciones críticas como accidentes graves, hemorragias o intervenciones quirúrgicas complejas, el consumo puede elevarse rápidamente hasta 30 o 40 unidades en cuestión de horas.

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La doctora Mirtha Durán, responsable de la campaña de donación voluntaria, explicó que cada unidad recolectada tiene un impacto mucho mayor del que la mayoría de personas imagina.

“Después de la extracción, la sangre pasa por controles de calidad y posteriormente se fracciona en plasma, plaquetas y paquete globular. Cada componente tiene usos específicos y puede beneficiar a distintos pacientes. Por ello, una sola donación puede salvar hasta tres vidas”, señaló.

La especialista destacó además la importancia de las plaquetas, un componente indispensable para el tratamiento de niños con cáncer, leucemias, pacientes trasplantados y menores con diversas enfermedades hematológicas.

Donar sangre es seguro

Las autoridades del INSN también aprovecharon la campaña para desmentir algunos de los mitos más comunes que alejan a potenciales donantes.

Los especialistas recordaron que no es necesario acudir en ayunas para donar sangre y que este procedimiento no provoca aumento de peso ni genera anemia en personas sanas.

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Asimismo, precisaron que personas con hipertensión arterial controlada, diabetes tratada sin insulina o hipotiroidismo bajo tratamiento médico también pueden realizar este acto solidario, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para la donación.

Campañas de donación en Lima

El director general del INSN Breña, Benjamín Pimentel, destacó que la promoción de la donación voluntaria forma parte de un esfuerzo sostenido para garantizar la atención oportuna de los pacientes pediátricos.

“Cada vez existe una mayor sensibilización sobre la importancia de donar sangre de manera voluntaria. Hemos avanzado significativamente y hoy contamos con una mejor disponibilidad de unidades para responder a las necesidades de nuestros pacientes; sin embargo, todavía podemos seguir fortaleciendo esta cultura solidaria en beneficio de los niños que atendemos”, manifestó.

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Como parte de las actividades por el Día Mundial del Donante de Sangre, el INSN continuará impulsando colectas en Lima. Una de ellas se realizará el 11 de junio, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en la avenida Bolivia 1157-1161, en Breña, en coordinación con Eurofarma. Asimismo, el 12 de junio se desarrollará una nueva jornada en el Hotel Hyatt, ubicado en la avenida Jorge Basadre 367, en San Isidro, desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

En el marco de esta fecha conmemorativa, los especialistas reiteraron que cada unidad donada representa una oportunidad de vida para pacientes que enfrentan enfermedades complejas, tratamientos oncológicos o emergencias médicas.

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