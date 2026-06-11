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Duncan Dhu en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto de los 40 años con Mikel Erentxun

El legendario cantante español arriba a nuestro país para un concierto inolvidable. Conoce todos los detalles

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Mikel Erentxun, en blanco y negro, toca una guitarra acústica en un escenario con un foco de luz brillante detrás
Mikel Erentxun, vocalista de Duncan Dhu, actúa en el concierto de celebración por el 40 aniversario de la banda en Lima.

La llegada de Mikel Erentxun a Lima para celebrar los 40 años de Duncan Dhu destaca en la agenda musical de 2026. El cantante español ofrecerá su esperado concierto el 10 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el marco del DD40 Duncan Dhu Tour 2026, una gira internacional dedicada al aniversario del debut discográfico del grupo. La expectativa es alta entre los seguidores del pop-rock en español, quienes tendrán la oportunidad de presenciar un evento centrado en los grandes éxitos de la banda.

Este reencuentro con el repertorio clásico de Duncan Dhu promete ser una de las experiencias más importantes del año para los fanáticos peruanos. El concierto reunirá en una sola noche las canciones que marcaron a varias generaciones y permitirá revivir la historia musical de una de las bandas más representativas del género.

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Cartel promocional del concierto DD40 de Mikel Erentxun y Duncan Dhu Tour 2026, mostrando una silueta del artista con sombrero, micrófono y guitarra
Mikel Erentxun de Duncan Dhu anuncia concierto en Lima el 10 de septiembre en el Anfiteatro Parque de la Exposición para celebrar 40 años de trayectoria musical.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Las entradas para el concierto del 10 de septiembre estarán disponibles en preventa a partir del lunes 15 de junio a las 10:00 a.m. a través de la plataforma de Joinnus. Por el momento, los organizadores no han publicado los precios, que se darán a conocer más adelante. Se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los detalles de los valores y ubicaciones en cuanto sean anunciados.

El legado de Duncan Dhu y el repertorio del concierto

La gira DD40 Duncan Dhu Tour 2026 implica una pausa temporal en la carrera solista de Mikel Erentxun, quien dedicará los años 2025 y 2026 exclusivamente a este homenaje. Lo acompañarán en el escenario Rubén Caballero en la guitarra, Mikel Azpiroz en los teclados, Fernando Neira en el bajo e Igor Telletxea en la batería.

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Retrato en blanco y negro de Mikel Erentxun, un hombre con cabello rizado y gafas de sol, vistiendo un traje a rayas, frente a una pared metálica acanalada
Mikel Erentxun, vocalista de Duncan Dhu, posa previo al concierto en Lima que conmemora los 40 años de trayectoria de la icónica banda española.

El repertorio selecciona los momentos más importantes de la discografía de Duncan Dhu, desde los inicios con “Por tierras escocesas” hasta etapas más recientes como “El duelo”. Durante la noche, el público podrá escuchar himnos como “En algún lugar”, “Cien gaviotas” y “A un minuto de ti”, piezas que han formado parte del cancionero popular y que han consolidado el legado del grupo en la música en español.

¿Cómo comprar las entradas en Joinnus?

Para adquirir tus entradas al concierto de Duncan Dhu en Lima mediante Joinnus, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a Joinnus.
  2. Regístrate como usuario, creando una cuenta nueva si aún no tienes una.
  3. Completa los datos personales, acepta los términos y condiciones y confirma tu registro mediante el correo electrónico que recibirás.
  4. Busca el evento de Mikel Erentxun en la plataforma.
  5. Elige el método de pago de tu preferencia y realiza la compra online.
  6. Descarga tus entradas o recíbelas por correo electrónico. El día del concierto, las puedes mostrar impresas o desde tu celular en la sección “Mis entradas”.

Se aconseja completar el registro y la compra con anticipación, ya que la demanda para este concierto histórico es alta y la venta se realizará únicamente a través de Internet.

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