Paolo Guerrero: desmienten su llegada a Vélez Sarsfield desde Argentina

Paolo Guerrero quedó libre tras finalizar su contrato con Avaí de Brasil.

Las opciones se le acaban a Paolo Guerrero de cara al 2023. En las últimas horas surgió la información de que el excapitán de la selección peruana fue ofrecido a varios clubes de Argentina, no obstante, estas mismas fueron desmentidas en la brevedad. En esa línea, el ‘nueve’ no llegará a Vélez Sarsfield.

El nombre del peruano fue vinculado con tres clubes ‘gauchos’ en específico: Newell’s Old Boys, Rosario Central y Vélez Sarsfield. El primero en negar su posible contratación fue el ‘canalla’ por medio de su entrenador Miguel Ángel Russo, quien aseguró no tener nada con el delantero.

A su vez, el periodista Martín Etcheverry informó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: “Desde Vélez desmienten la llegada de Paolo Guerrero. No saben ni como, ni por qué, surgió el rumor, pero el ‘nueve’ peruano no está cerca de ser refuerzo del ‘fortín’. Por ahora, según lo visto en la pretemporada, están conformes con el desempeño de los delanteros, sobre todo con Castro”.

De esta manera, el ‘Depredador’ se queda sin opciones internacionales para continuar su carrera. Sin embargo, aún tiene tiempo para concretar su fichaje a un club, pues los mercados de pases sudamericanos finalizan a mediados de marzo.

¿Por qué Guerrero está sin club?

El exintegrante de la selección peruana no viene teniendo un buen desempeño en el campo debido a su lesión en la rodilla. En este 2022, fichó por Avaí y tuvo regularidad en un inicio, disputando un total de 10 partidos; no obstante, su molestia volvió y se ausentó en la recta final del Brasileirao. Su equipo perdió la categoría y él no pudo marcar ningún gol.

A sus 38 años y con problemas de salud, es muy complicado que el delantero nacional siga compitiendo en el extranjero. En su momento, tuvo la oferta de Alianza Lima, club del cual es hincha, pero decidió permanecer en Brasil.

Ahora, el equipo ‘blanquiazul’ no ha tenido ningún acercamiento con el exjugador de Bayern Munich. Según declaraciones de José Bellina, gerente deportivo ‘íntimo’, en noviembre, “la última comunicación que tuvimos fue a mitad del año pasado”.

Su valor en el mercado

La valía de Guerrero, como era de esperarse, bajó raudamente. Su ficha pasó de estar tazada en 8 millones de euros, en su estancia en Hamburgo de Alemania, a 200 mil euros, luego de su mala temporada con Avaí de Brasil.

Su último gol

Paolo Guerrero ha estado vinculado al gol por muchos años, no obstante, en la recta final de su carrera se le ha sido esquivo. Su última celebración ocurrió el 15 de agosto del 2021 cuando hizo el cuarto tanto de Internacional de Porto Alegre ante Fluminense.

Desde ahí, ha participado en 19 juegos, con el ‘colorado’, Avaí y la selección peruana, pero, no ha podido marcar. Apenas dio una asistencia en el choque entre la ‘bicolor’ con Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022.

Trayectoria de Paolo Guerrero

- Bayern Munich (Alemania)

- Hamburgo (Alemania)

- Corinthians (Brasil)

- Flamengo (Brasil)

- Internacional (Brasil)

- Avaí (Brasil)

DATO: Su mejor temporada fue con Corinthians en 2013 cuando anotó 20 goles y ganó la Recopa Sudamericana.

