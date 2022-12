Se trunca pase de Christian Cueva a Alianza Lima: Director ejecutivo de Al Fateh negó oferta blanquiazul

El director ejecutivo de Al-Fateh, habló en una entrevista con SSC Sports acerca del presente del volante Cueva, luego de los rumores que habían acerca de su regreso al club íntimo. (FatehClub)

Sigue la novela de Christian Cueva. Alianza Lima pretende traer de vuelta al futbolista a Matute; sin embargo, desde Arabia Saudita, los directivos del Al-Fateh negaron un acercamiento del cuadro íntimo para ceder al mediocampista peruano y destacaron su importancia para el equipo árabe.

En una entrevista en vivo por SSC Sports, el director ejecutivo de Al-Fateh, Hassan Al-Jabr, negó el interés de algún club por Christian Cueva y aseguró que el volante peruano es importante en la escuadra árabe. “Cueva es una parte esencial del equipo. El club no recibió ninguna oferta para solicitar sus servicios y el jugador no pidió irse”, indicó directivo. Además, comentó que “Al-Fateh no ha abierto el expediente de traspaso de invierno”.

Hassan Al-Jabr también habló sobre la presencia de Cueva en los dos últimos partidos del Al-Fateh. “Para el partido de Al-Taie en la Copa del Rey no estaba 100% físicamente preparado”, por ello, el volante peruano recién volvió a las canchas el lunes 26 de diciembre donde fue suplente e ingresó en la victoria de su equipo 4-1 ante el Al-Shabab a los 81 minutos de juego.

Te puede interesar: Christian Cueva y Alex Valera jugaron en la victoria de la reserva de Al Fateh

Busca volver a su nivel

Luego del partido por la Liga Profesional de Arabia Saudita, Cueva jugó este martes 27 de diciembre, en el Torneo de Reservas junto a Alex Valera. El volante nacional estuvo presente desde el arranque del encuentro hasta los 71 minutos.

Al-Fateh también venció en la reserva a Al-Shabab por 1-0 con asistencia del atacante peruano Alex Valera, quién jugó los 90 minutos del encuentro.

Alianza Lima quiere a Cueva en sus filas

Antes del anuncio del director ejecutivo de Al-Fateh, Hassan Al-Jabr, en Lima se comentaba una posible incorporación del volante a Alianza Lima. En una entrevista en radio Ovación, el gerente deportivo del club íntimo, José Bellina, confirmó el interés del equipo de La Victoria de contar con el seleccionado peruano para la próxima temporada.

“Ahí vamos. Vamos a ver qué tal. En estos días, seguramente, se aclara un poco la situación y vamos a ver si finalmente se da su llegada. Él tiene contrato con su club allá. Se estaba viendo la manera de si finalmente el club cede a que Christian Cueva pueda venir, es la única forma. Estamos en eso, vamos a ver si se puede y, si no, ellos tienen la última palabra”, precisó Bellina.

El dirigente de Alianza Lima, además, comentó que el diálogo con el jugador ya se había dado. “Estamos bien avanzados, si nosotros tenemos predisposición y el jugador también, lo arreglamos relativamente rápido. Hemos hablado con él ya de aspectos contractuales, pero ahorita lo más importante es la situación contractual que Christian tiene con su club”, apuntó el director deportivo.

SEGUIR LEYENDO