Gabriel Costa y su respuesta de volver a la selección peruana: “No tengo ninguna relación con Reynoso”

Gabriel Costa debutó en la selección peruana de la mano de Ricardo Gareca.

Gabriel Costa dio una rueda de prensa por su presentación oficial como jugador de Alianza Lima y contó sus principales objetivos con el vigente bicampeón de la Liga 1. Además, el nacionalizado peruano se refirió sobre volver a jugar en la selección nacional y negó tener alguna relación con el técnico Juan Reynoso.

“Vengo con otra manera de pensar, con otra fortaleza mental, con muchas ganas y ilusión porque se está armando un buen equipo para los objetivos que se van a plantear. En lo personal quiero llegar a fin de año y levantar la copa. Muy feliz de estar acá”, declaró ‘Gabi’ en primera instancia.

El extremo de 32 años habló sobre la mala racha ‘blanquiazul’ de 29 partidos sin poder ganar en la Copa Libertadores. “Obvio que si (romperla). Hay ilusión grande, se está armando un lindo equipo, pero solo depende de nosotros porque la gerencia está haciendo muchos esfuerzos y solo nos toca prepararnos”.

Costa y la<i> ‘bicolor’ </i>

Por otro lado, el exjugador de Colo Colo respondió las consultas sobre la ‘blanquirroja’. “Para eso me tengo que preparar, tengo que estar bien acá, mi foco es prepararme y estar bien para jugar en Alianza y que nos pueda ir bien a todos. Si surge la posibilidad de estar en la selección, tengo que estar preparado. No lo conozco, no tengo ningún relación con Reynoso”.

El último partido de Gabriel Costa con la selección peruana fue el 5 de junio de este año cuando ingresó en el amistoso con Nueva Zelanda previo al repechaje por el Mundial Qatar 2022. Ha jugado seis encuentros en total y no ha podido anotar, ni dar una asistencia.

Gabriel Costa debutó con la selección peruana en 2019.

Te puede interesar: Llegada de Christian Cueva a Alianza Lima se aclarará en los próximos días, aseguró José Bellina

Su opinión del regreso de Christian Cueva

La novedad en los últimos días es el deseo de Christian Cueva de volver a Alianza Lima. No obstante, esto podría quedar solo en eso, pues ‘Aladino’ tiene contrato vigente con Al Fateh. En esa línea, Gabriel Costa se manifestó por el posible regreso del ‘10′, con quien compartió en el conjunto ‘íntimo’ y selección peruana.

“Tener a Christian Cueva en un equipo es agradable y muy lindo. No está confirmado, eso ya no depende de mí. Me gustaría que esté por la calidad de jugador, porque lo conozco como persona, muy feliz si se da. Eso no depende de mí, depende de ellos”, expresó.

Gabriel Costa y Christian Cueva coincidieron en Alianza Lima en 2014 y 2015.

Presentación de Gabriel Costa

Gabriel Costa llegó al Perú el pasado lunes tras sus vacaciones familiares. El atacante asistió al estadio Alejandro Villanueva para pasar los exámenes médicos correspondientes y grabar su video de presentación, el cual fue publicado hoy en las diferentes redes sociales de Alianza Lima.

De esta forma, se concretó su regreso a La Victoria tras ocho años, donde estuvo en Sporting Cristal y Colo Colo de Chile. El nacido en Uruguay deberá sumarse a la pretemporada encabezada por Guillermo Salas y ponerse a punto para el inicio de la Liga 1 2023.

Gabriel Costa regresó al Perú tras su paso por Colo Colo de Chile.

Te puede interesar: Carlos Zambrano no jugará en Alianza Lima y se queda en Boca Juniors

Los fichajes de Alianza Lima para el 2023

- Ítalo Espinoza (arquero)

- Santiago García (defensa)

- Edinson Chávez (defensa)

- Franco Zanelatto (volante)

- Gabriel Costa (volante)

- Jesús Castillo (volante)

- Bryan Reyna (volante)

- Pablo Sabbag (delantero)

SEGUIR LEYENDO