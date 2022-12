Xoana González y Jonathan Maicelo encendieron las redes con insólita colaboración

Xoana González y Jonathan Maicelo se juntaron para una impactante colaboración.

Jonathan Maicelo anunció en sus redes sociales que se reunió con Xoana González para realizar una colaboración juntos. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes se preguntaron si el boxeador había colgado los guantes para incursionar en OnlyFans, donde la modelo argentina se ha convertido en toda una estrella.

Todo inició con una fotografía publicada por el deportista peruano, en donde se lucía al lado de una sonriente Xoana González en su gimnasio. “Se viene la colaboración pal’ Only, uyyyy”, escribió sobre la imagen compartida, la cual consiguió más de 7 mil reacciones y cerca de 800 comentarios de curiosos usuarios.

Xoana González y Jonathan Maicelo se lucieron juntos en Fighter Fit, gimnasio del boxeador.

Te puede interesar: Xoana González critica el nuevo contenido de Fátima Segovia en OnlyFans

La expectativa aumentó cuando la argentina volvió a publicar la misma instantánea, pero esta vez dejando abierta la posibilidad de que se trate de contenido relacionado a OnlyFans. “Próxima colaboración, adivinen para qué red social”, escribió desde su cuenta.

Sin embargo, pronto se reveló que la dichosa colaboración era, en realidad, una entrevista que la exchica reality le concedió a Jonathan Maicelo, quien tiene un canal de entrevistas llamado “Chakalato”. En dicho espacio, el boxeador ha conversado con diferes personajes del medio artístico, como Kike Suero, Carlos Vílchez, Manolo Rojas, entre otros.

Xoana González habló sobre su cuenta de OnlyFans con Jonathan Maicelo.

¿Qué dijo Xoana González?

En entrevista con Jonathan Maicelo, la argentina habló sobre el contenido pornográfico que sube a su cuenta de OnlyFans y cómo ha cambiado su vida, a nivel económico y romántico con su actual esposo, Javier González. “Me considero un poquito ninfómana, y tengo a mi pareja ideal. Es como si Dios me hubiera tocado la puerta. Me gusta que me filmen como un lienzo”, sostuvo.

“A raíz del OnlyFans, mucha gente nos pide muchas poses del Kamasutra, muy diferentes que no hubiéramos hecho por ahí porque uno siempre termina con cuatro o cinco poses. Yo tomo precauciones para que uno no se infecte. Mi pose favorita es el misionero, yo abajo, pero me puedo correr en todas”, añadió en otro momento.

Xoana González es una modelo que dejó Argentina y encontró en Perú un segundo hogar, por lo que ha comprados propiedades en Barranco y Chorrillos.

Te puede interesar: Xoana González se enfrenta a usuaria que le dijo que su parte íntima “se le caerá a pedazos”

Uno de los momentos más resaltantes fue cuando habló con Lionel Messi, el astro argentino que acaba de ganar el Mundial de Qatar 2022. Por insistencia del boxeador, Xoana González habló sobre la vez que confesó que tuvo un encuentro íntimo con el futbolista, cuando este se encontraba separado de Antonela Roccuzzo.

“(Su herramienta) no es lo que uno esperaba… porque uno dice ‘me llevo la experiencia de mi vida’, pero no, mi ciela. Es un buen jugador de fútbol, perdón”, agregó la modelo, quien más adelante dejó en claro que no prefiere ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo. “Llevo más de 10 años queriéndome sacar (el tema de) Messi encima”, añadió.

Xoana González confesó en 'El Valor de la Verdad' que estuvo con Lionel Messi.

SEGUIR LEYENDO