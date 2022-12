Xoana González compró un segundo departamento en Barranco gracias a lo que ganó en OnlyFans

Xoana González compró un segundo departamento en Barranco | ATV

Xoana González ya es dueña de dos departamentos a su nombre en Lima. El primero está ubicado en Chorrillos y el segundo en Barranco, el cual fue recientemente adquirido por la argentina. El inmueble será habitado por la modelo y su esposo Javier González cuando ellos decidan regresar al Perú, pues se encuentran viviendo en Buenos Aires.

“Estoy muy contenta porque me compré mi segundo departamento, este es en Barranco. Gracias al OnlyFans, gracias al calateo. Con nuestros flujos y el flujo del alquiler, ya podemos pagar un proyecto más grande”, comentó la actriz pornográfica, quien desembolsó un total de S/350 mil en la compra de su nueva propiedad.

Por su parte, Javier González, quien participa activamente en los videos de OnlyFans de su esposa, indicó que su sueño como pareja es usar ese departamento como una segunda sede de su albergue para perros y gatos. “La idea es poner Polvos Mágicos versión Lima”, dijo para las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’.

Xoana González y su esposo Javier González compraron un segundo departamento en Lima.

Debido a su gran amor con los animales, Xoana González está construyendo un primer albergue en San Vicente, su tercer inmueble ubicado a las afueras de Buenos Aires. Además tiene otro departamento en la ciudad, donde vive con su esposo. Pronto comprará un quinto terreno en Lurín o Cieneguilla para seguir ayudando a los pequeños de cuatro patas.

“A mí todo lo que es arquitectura me vuelve loca, que sea barroco, gótico o colonial me encanta. Yo no sé si la gente me quisiera dentro de la iglesia, yo por las dudas saludo y nos vemos afuera”, expresó González caminando por las calles de Barranco, donde se encontró con varias de sus futuras vecinas. “Me compré un departamento cerca, lo hice con el sudor de las nalgas”, le dijo a una.

¿Cuánto costó su departamento en Chorrillos?

En septiembre de 2021, Xoana González contó orgullosa que se compró un departamento en Chorrillos gracias a las ganancias que le generó su cuenta de OnlyFans, donde es una de las pioneras. La argentina gastó 400 mil soles en su primer ‘nidito de amor’, el cual sigue en construcción hasta la fecha. Será entregado a la pareja a fines del 2024.

La pareja contrajo matrimonio civil en noviembre de 2020 con el pizzero Javier González. A la ceremonia privada solo asistieron familiares y amigos cercaos. Ambos se conocieron a fines del 2019, puesto que el peruano llegó a la casa de Xoana para entregarle un pedido de pizza. Desde allí no perdieron contacto y ahora se juran amor eterno.

Xoana González y Javier González se casaron en noviembre de 2020 en la Casa de la Juventud, ubicada en Miraflores.

