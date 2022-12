Jonathan Maicelo: ¿Quién es su esposa con quien tiene un matrimonio de once años?

La esposa de jonathan Maicelo. Facebook

Jonathan Maicelo regresó a las portadas de los principales medios de comunicación, luego de discutir en vivo con Magaly Medina en su programa, debido a que la comunicadora lo criticó por organizar peleas entre

personas inexpertas en las discotecas de Lima y el Perú.

Pero, pocos sabían es que, el empresario está casado hace más de once años con Débora Luna Victoria Gamarra, con quien se unió en matrimonio civil en octubre del 2011 en la Municipalidad de Magdalena del Mar.

¿Dónde conocieron Débora y Jonathan?

Ellos se conocieron en su barrio de San Judas Tadeo, en el Callao. Iniciaron una relación amorosa cuando el exboxeador tenía 20 años y no gozaba de la fama y éxito que hoy tiene. Era conocido como ‘El Rocky de Los Barracones’.

Se casaron por civil

Luego de tener una larga relación de ocho años y un hijo de por medio, decidieron casarse. El alcalde Francis Allison fue el que presidió su ceremonia y los casó. Él vistió un traje plateado al igual que su pequeño y su esposa lució un hermoso vestido guinda con escote strapless.

En la ceremonia, Jonathan Maicelo prometió que siempre iba a cuidarla, protegerla, además de hacer de todo para nunca les falte nada a ella y a su hijo. “A ti, mi amor, te prometo que te voy a proteger y cuidar y a nuestro hijo no le va a faltar nada”, mencionó durante la íntima ceremonia.

Con respecto a las chicas guapas que a veces se le acerca al recordado ‘Depredador’, su esposa comentó al diario el Trome. “Al principio sí (tenía temor) porque lo veía medio coqueto, pero hablamos mucho. Me comentó que era parte del show, que no me preocupara porque nuestra relación no estaba en riesgo”, contó al medio de comunicación.

Jonathan Maicelo se casó con Débora Victoria Gamarra en el 2011. Captura Magaly Tv

¿Dónde vive?

Luego de ganar varias peleas en el Perú, Maicelo decidió llevar a su esposa e hijo a vivir a Nueva Jersey y darle una mejor calidad de vida. En ese lugar, entrenó y se preparó para las próximas peleas. Además, pudo abrir algunos negocios en Estados Unidos.

En una entrevista que brindó al diario Trome en el 2018, comentó que se había reconciliado con su esposa y que le había sido infiel porque se le metió el diablo; sin embargo, Dios permitió que recuperara a su familia.

“Ya regresé con mi esposa. El ‘diablo’ me hizo perder a mi familia y Dios permitió que la recupere. Y aclaró que el demonio fui yo”, dijo el deportista en abril de ese año.

Pero, fiel a su estilo, en un enlace con Magaly Medina en el 2020, contó que estaba casado, pero en Lima era soltero. “Yo soy casado donde sea, solo que me quité el anillo”, expresó Jonathan en una entrevista con Medina en el 2020

Jonathan Maicelo crítica a la selección peruana de fútbol. Foto: captura

Las personas con quienes ha salido Maicelo

Sin embargo, en todo este tiempo, Maicelo ha sido visto con diferentes mujeres con quienes ha protagonizado diferentes ampays. Luego de un año de casado, Jonathan apareció en los titulares de prensa tras ser captado por las cámaras de Magaly TV con la bailarina Michelly Solay García García de 20 años.

En el 2015 se le vinculó con Mirtha Caceres, expareja del cantante del ‘Grupo 5′, Dayan Cardoza y también con la exconductora de ‘Amor, amor, amor’ Daniela Cilloniz, quien en su momento indicó que se estaban conociendo.

Luego, en el 2016, mantuvo una relación amorosa con su socia Milena Zárate y una joven llamada Rocío Polo. Algunos rumores indicaron que la colombiana tuvo una gresca con la aún esposa del deportista ante de que Maicelo peleará en el Madison Square Garden.

Milena Zárate y Jonathan Maicelo

Ampay con Samantha Batallanos

Este año fue captado besando a la exmiss Grand Perú 2021, Samantha Batallanos; sin embargo, las cámaras de Magaly Medina no solo registraron a la modelo besando al empresario, sino también en una comprometedora situación con el exchico reality Duilio Vallebuona.

El reconocido boxeador fue consultado sobre cuál es su tipo de relación con la modelo, ya que el equipo periodístico de Magaly TV: La Firme los captó besándose en varias ocasiones. Jonathan Maicelo respondió que sí sabía que la modelo peruana tenía enamorado, pero no sabía de quién se trataba.

“Ella tiene su novio, es hasta donde yo sé”, aclaró el deportista. Cuando el reportero le preguntó si era el amante, Maicelo señaló: “No digo nada de eso, no sabía que él era su gil. Yo no sé nada de TV. No sabía que era mediática”, puntualizó.

Samantha Batallanos ampayada con Duilio y Maicelo | Instagram

