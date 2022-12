Xoana González revela que se casó por bienes separados: “Está todo claro”

Xoana González se encuentra en Lima y no dudó en visitar una vez más el programa de Magaly Medina. En esta ocasión, no solo se refirió a los departamentos que compró gracias al OnlyFans, sino que también reveló que no se casó con bienes mancomunados. La polémica figura contó detalles de cómo hará si en algún momento decide separarse.

Como se recuerda, Xoana González tiene dos departamentos en Lima, uno en Barranco y otro en Chorrillos. Los dos superan el valor, en conjunto, de quinientos mil dólares. Además, terminó de construir su casa en Argentina y cuenta con un albergue de animales en un amplio terreno, llamado Polvos mágicos.

La joven está en la búsqueda de un terreno en Perú para hacer una sede de Polvos mágicos. Sin embargo, aún no ha encontrado el ideal.

Sobre todas estas propiedades, Magaly Medina le preguntó cómo hará más adelante, sobre todo porque ellos han decidido no tener hijos. La argentina aclaró que ya ha conversado sobre este tema con su esposo, y han acordado en donarlo a alguna fundación. Asimismo, indicó que ella tiene las cosas muy claras con su esposo desde un principio, es por ello que acordaron en contraer nupcias con bienes separados.

“Está todo claro, aparte estamos casados con división de bienes. Yo lo amo con locura, pero no, siempre casada, pero con bienes separados”, dijo la modelo, dejando sorprendida a Magaly Medina.

La periodista le preguntó cómo se han repartido estos inmuebles. “Los de Lima son mitad de cada uno, porque fue con el sudor de ambos. Somos copropietarios. El de Buenos Aires, él generosamente me cedió a nombre mío el albergue que es un montón de plata. Así que es mi sugar, te amo, mi amor”.

Xoana González se casó por bienes separados.

La argentina señaló que nunca se esperó esta sorpresa de su esposo, ya que ambos se han encargado de la construcción de este proyecto. Sin embargo, no fue así, se lo terminó cediendo. “Él me dijo, ‘este es tu sueño, yo me acoplé'. Me pareció muy generoso, muy desinteresado”, contó Xoana.

Respecto a los gastos diarios y viajes, la modelo indicó que no hay desembolsos fijos para cada uno. “Somos muy generosos el uno con él otro. En ese sentido, no hay problema”, remarcó la polémica figura de TV, quien también respondió cómo harán si en algún momento decide separarse de Javier González.

“Siempre lo hablo, ante de cada proyecto tengo que renovar las condiciones. Se charlan estas cosas. Prefiero que se horrorice y diga ‘cómo vamos a hablar de eso si estamos enamorados’. Le digo: ‘sí, mi amor, pero hay que hablarlo. Bueno, si nos separamos cómo hacemos. El mío es de Chorrillos y el tuyo, el de Barranco. Me pagas la diferencia y ya está. Es que es necesario”, explicó.

