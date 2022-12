Yosh Kaba y los secretos de TikTok: rentabilidad, tendencias y más detalles de la red social

Yosh Kaba es tiktoker, cantante, compositor y contador. Instagram

No es de la farándula ni mucho menos una figura mediática, José Antonio Cabada Pachacama, más conocido como Yosh Kaba, vio en el Tiktok una manera de desarrollar su creatividad, no aburrirse en la pandemia y sobre todo generar ingresos extras. Cuenta con 72 mil seguidores y ha logrado colaboraciones de figuras como la cantante argentina María Becerra. Además de contar con la participación de los mediáticos peruanos Melissa Paredes, Erick Elera, Flavia Laos, Patricio Parodi, entre otros.

Infobae entrevistó a Yosh Kaba y nos contó cómo maneja esta red social que está de moda, la cual promete seguir ganando fama en el 2023.

1- ¿Por qué decidiste ser tiktoker?

No es algo que haya decidido, en realidad se dio poco a poco con la pandemia y postpandemia, por la necesidad de expresar una opinión, de hacer reír, de hacerle feliz el día a alguien, es algo que me gusta, que no tiene precio y eso es lo que le da el verdadero valor a las cosas.

2.- ¿Cuánto tiempo del día inviertes grabando tiktoks para tu plataforma?

Uff, a veces puede ser 1 hora en casa y de repente se transforman en 2 o 3 horas, si se me ocurre nuevas cosas como algunos actings o humor. En un promedio sería 2 horas, pero sí es cierto que no es todos los días. Ahora por las responsabilidades solo lo hago 3 días a la semana.

4.- ¿Ganar seguidores es complicado?

Trato de hacer videos que vayan de acuerdo con la actualidad, a veces eso es lo complicado. Hacer algo de política o dar mi punto de vista con humor de la realidad del país o de alguien mediático, eso a veces me frena y digo ¡no! Esto es muy fuerte, no quiero herir susceptibilidades, pero luego también pienso en que hay libre expresión y casi siempre lo termino por subir, hay gente que le gusta y gente que no, pero siempre es bueno tener puntos de vista diferentes, así es la democracia en todos los aspectos.

Yosh Kaba publica ocurrencias en su cuenta de Tiktok.

5.- ¿Tienes algún límite cuando grabas un Tiktok?

En mi caso, yo siempre trato de no ser tan radical con el humor, siempre dejo una puerta para la gente que no le gusta lo que está viendo, encuentre algo chistoso con lo que se puedan identificar, a veces soy sexy, a veces hago el ridículo, trato de darle un balance a todo.

6.- ¿En qué te inspiras para hacer un Tiktok?

Bueno mi inspiración es en el acting, porque los bailes son réplicas de lo que está en tendencia, al momento de imaginarme u oír una canción o voz para lipsync me pongo en los zapatos del peruano común y corriente, y me inspiro en nuestras reacciones como acostumbramos o le encuentro el chiste a algo simple, soy muy imaginativo y medio burlón con mis amigos y ellos lo saben también.

Yosh Kaba publica cada detalle de su viaje en su cuenta de Tiktok.

7.- ¿Qué debes tener para iniciar tu carrera de tiktoker?

Un aro de luz o una ventana donde entre la mejor iluminación de tu casa, un buen celular y tu talento. El carisma es muy importante de todas maneras.

8.- ¿Cómo logras ser tendencia en Tiktok?

No hay nada confirmado en la red social, pero es importante usar el audio o canción que está sonando mucho en el momento, no de hace una semana. Se debe agregar un buen título, algunos de los hashtags identificados como tendencia y ya. El video se debe subir en buena calidad para lograr que el contenido se viralice. Tiktok tiene muchos efectos que hacen que tu material logre destacarse.

9.- ¿Hay días que no se te ocurre nada?

Sí, claro. Ese día me pongo a cantar y bailar libremente, creando pasos, tratando de generar material, pero tampoco me fuerzo a algo que no quiero hacer en el momento. Siempre hay material guardado para esos casos, los reviso y nacen ideas o aportes para mejorarlo.

10.- ¿Hay mucho hate en esta plataforma?

Muchísimo, creo que es una de las plataformas donde más fácil se le hace a la gente insultar o agredir con comentarios desatinados, creo que es tan masivo que la gente ya no se escuda en no tener foto, ni en sus cuentas o ser perfiles falsos, sino en más personas que lamentablemente también se une a las agresiones. Uno debe estar preparado psicológicamente para afrontarlo.

11.- ¿Cuánto se puede ganar siendo Tiktoker y cómo?

Desde cero hasta un buen sueldo mensual. Eso depende mucho del contenido que hagas, de lo que representes para una marca, muchas veces las marcas no se han fijado demasiado en mis vistas, sino en las herramientas que les ofrezco. Me han pedido videos para que ellos lo pasen como publicidad en sus páginas, entonces ahí ves que algunas marcas no buscan a alguien solo por ser “tiktoker” sino porque les das un video de buena calidad y creatividad.

Los actings llaman mucho la atención. Yosh con María Becerra.

11- ¿Puedes sobrevivir siendo solo tiktoker?

Sí se puede, definitivamente es un trabajo si lo tomas en serio y tienes una visión. En realidad, siendo influencer en cualquier red social se puede monetizar tu trabajo, con publicidad para marcas que es lo más rentable y rápido, potenciando un negocio propio, etc. .

12.- ¿Cuán importante son las colaboraciones con artistas?

Mucho, sirve para que más gente conozca lo que hago. Actualmente, trabajo de la mano con Angora Producciones y tengo otros proyectos con ellos, es una agencia de management que tiene en sus filas a muchos artistas con los cuales grabé tiktoks, ya que los artistas de TV no son tiktokers en sí, solo utilizan la red social. He podido contactarme con otros tiktokers para colaborar y la manera de hacerlo es por mensaje directo, les haces la propuesta y ellos evalúan si les interesa.

Yosh Kaba y Melissa Paredes. Tiktok

13.- ¿Te has cruzado con personas que no toman en serio tu trabajo de tiktoker?

Por supuesto, y no los culpo, creo que la mayoría no piensa que se puede trabajar como creador de contenido, pero creo que poco a poco y dando a conocer el proceso, las horas de grabación que toma, y todo el despliegue detrás de un buen video, lo van a entender.

14.- ¿Cuántos seguidores se debe tener para empezar a ganar dinero?

No hay un número establecido, pero mientras más visibilidad tengas, es mejor, diría que para empezar unos 30k (30 mil seguidores).

15.- ¿En qué se diferencia el Tiktok con otras plataformas como Instagram?

Tiktok es una red mucho más masiva, puede llegar a cualquiera, la interacción de las personas es mucho más fluida y el debate o comentarios que genera también es mayor según mi percepción. Todo eso hace que TikTok viralice rápidamente algo que a la gente le interese, le parezca gracioso o que hasta repudie, es algo impresionante.

16.- Si el tiktok pasa de moda, ¿has pensado qué harás después?

Lo he pensado, tengo proyectos en camino, empresariales, musicales. Igualmente, estoy creciendo en otras redes sociales como “Yosh Kaba”, mis seguidores están ahí también, es algo que no me preocupa mucho porque lo estoy manejando a la par.

Yosh Kaba y Flavia Laos. Tiktok

17.- ¿Antes de ser tiktoker, qué hacías?

Yo estudié contabilidad, soy contador, es por ahí que vienen mis proyectos empresariales. También soy cantante, hace ya varios años llevo haciendo música primero con una banda que tenía y ahora como solista. Saqué mi nuevo single “Media naranja”, está disponible en todas las plataformas digitales. Nunca me he quedado con los brazos cruzados, siempre estoy creando algo.

18.- ¿Los tiktokers buscan ser famosos y llegar a la TV?

En realidad creo que la fama es algo que es consecuencia de tu trabajo. En mi caso, lo que quiero lograr ahora es que mi música suene y me conozcan más como compositor y cantante, quiero que la gente sepa que tengo algo que ofrecer y que me escuchen y con eso sabré, si estoy haciendo lo correcto.

