Generales PNP Javier Gallardo y Pedro Villanueva no aparecieron durante allanamiento de sus viviendas por la Fiscalía

Este lunes el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realizó un mega operativo contra los generales de la Policía Nacional del Perú, investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en el 2021.

Según la carpeta fiscal, estos altos mandos habrían sido “recomendados” por el ex secretario general de despacho presidencia, Bruno Pacheco, el exministro de Defensa, Walter Ayala, todo por disposición, presuntamente, del expresidente Pedro Castillo.

Entre los seis capturados, figuran tres generales de armas de la PNP en actividad y que responden a los nombres de Nicasio Zapata Suclupe, Luis Enrique Legua Egocheaga y Manuel Jesús Rivera López. A ellos tres se suman un suboficial brigadier en actividad, un oficial mayor en retiro y un civil.

Las acciones coordinadas entre la Policía Nacional y el Ministerio Público fueron avaladas por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a través de una medida de detención preliminar por organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos conexos.

Equipo especial ingresa a viviendas de generales de la PNP involucrados en irregularidades.

27 inmuebles incautados

Según informó esta mañana la Fiscalía, se efectuaron el allanamiento y el registro de 27 inmuebles en las regiones de Lima, Tumbes, Piura, Cusco, Lambayeque, Ucayali, Áncash, Tacna y la provincia constitucional del Callao.

Entre los inmuebles allanados figuran dos relacionados con el general PNP Max García Esquivel, quien en agosto de este año recibió 15 meses de prisión preventiva por el delito de cohecho pasivo impropio.

No habidos

Durante las operaciones policiales de allanamiento en donde participó el Equipo Especial anticorrupción, el cual realizó, descerraje, registro, incautación y detención preliminar, los efectivos policiales registraron la vivienda del ex comandante general de la PNP, Javier Gallardo Mendoza, quien se encuentra no habido. La misma situación ocurre con el general PNP Pedro Rodolfo Villanueva Nole, información que proporcionó la misma Fiscalía al no encontrarlos en sus viviendas al momento de dichas diligencias.

“Todas las diligencias fueron realizadas bajo el respeto irrestricto de la ley, los derechos humanos y en el marco de la lucha contra la corrupción al interior de la PNP, liderada por la presidente de la República, Dina Boluarte, y el ministro del Interior, Víctor Rojas”, se leyó en un tuit emitido por el Ministerio Público tras realizar estas diligencias.

¿Qué dijo el exministro Walter Ayala tras allanar su vivienda?

Tras las diligencias realizadas por la Fiscalía y la PNP, el exministro, Walter Ayala, aseguró sentirse tranquilo por su conciencia porque él no es ningún ladrón. Por el contrario, indicó que esto solo forma de un “show” porque hechos que investigan pasaron hace más de un año.

“Yo estoy presto a que se investigue y he dado las facilidades del caso de manera transparente, pero lo que yo no comparto estas diligencias porque para mí esto es un show. A mí se me está investigando por unos supuestos ascensos ocurridos en el año 2021, supuestamente entre octubre y setiembre. Ha pasado cerca de año y medio, o sea, después de año y medio qué van a encontrar, pienso que esta diligencia ha sido innecesaria y cuál es la prueba de eso que no han encontrado nada”, expresó para la prensa nacional, Walter Ayala.

