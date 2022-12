Arturo Álvarez anunció el fin de su matrimonio con Erika Verástegui: “Fue de mutuo acuerdo”

Arturo Álvarez se separa de su esposa tras 10 años de relación. (Captura)

No todo es felicidad para Arturo Álvarez. El actor ha dejado a más de uno sorprendido con el anuncio del fin de su matrimonio. El comediante informó a través de un comunicado la separación oficial de su aún esposa Erika Verástegui tras diez años de haber comenzado su relación sentimental y seis años de haber celebrado su boda.

Como se recuerda, el humorista junto a la madre de sus hijos se dieron el tan ansiado ‘Sí, acepto’ en una ceremonia civil y religiosa en una haciendo en Cieneguilla en 2016. A su casamiento asistieron familiares y amigos cercanos. Además, bailaron el tema ‘Abrázame muy fuerte’ de Juan Gabriel.

Este lunes 26 de diciembre, Arturo Álvarez dio a conocer que luego de más de 10 años de romance se divorciará de Erika Verástegui. Según se detalla, la diferencia entre sus personalidades habría sido el detonante para acabar con su historia de amor.

“Luego de 10 años de convivencia y 6 años de matrimonio, el conocido actor cómico y showman nacional, Arturo Álvarez, anuncia el divorcio de su aún esposa Erika Verástegui por incompatibilidad de caracteres”,

Asimismo, se dejó en claro que ambos decidieron ponerle punto final a su matrimonio y hacer público su separación para evitar especulaciones en torno a su vida privada. “Ambos de mutuo acuerdo decidieron divorciarse por el bienestar de sus dos menores hijos y de ellos mismos. Quedaron en buenos términos”,

Arturo Álvarez y su radical cambio

Durante una entrevista en el canal de YouTube de Carlos Orozco, el actor contó que entre sus nuevos planes está predicar la palabra pero sin dejar su fiel estilo del humor. Como se sabe, Álvarez es considerado uno de los humoristas más conocidos del medio y ha protagonizado múltiples personajes que han sacado más de una sonrisa.

Sin embargo, dejó de aparecer en la pantalla chica y en julio de este 2022, confesó que se dedicó a aprender todo acerca del cristianismo. “Ya me he entregado al pastor para darle un tiempo primordial para ayudar a la gente, para darle palabra. Tengo que empaparme con eso. Otro de mis proyectos es dar la palabra a la gente, pero con humor, una prédica divertida, amena, no poniendo chapas a los santos, eso no”.

“Yo tuve dos etapas de depresión, hice un crack emocional. Fueron con el pastor, me ayudaron así. Me di cuenta de que la cosa era seria y me cautivaron bastante, fue un favor que me hicieron. Ahora (estoy) saliendo del problema, pero no es que esté cantando victoria”, agregó.

Arturo Álvarez y su radical cambio: va a predicar la palabra de Dios con humor. (VIDEO: YouTube)

¿Quién es Arturo Álvarez?

Arturo Álvarez tiene 54 años y ha desarrollado su talento en la comedia e imitación a lo largo de las últimas tres décadas. Ha participado en programas como “Risas de América” y “Recargados de risa”. Es el menor de tres hermanos, uno de ellos el reconocido Carlos Álvarez.

Desde los 16 años comenzó con su carrera artística imitando voces como hobby. Tiempo después se volvió uno de los imitadores más conocidos a nivel nacional y entre sus imitaciones más emblemáticas se encuentra Jimmy Santi, Alán García, José Feliciano, Luis Miguel y Carlos Cacho.

Sin embargo, para el popular ‘Cheverengue’ no todo ha sido felicidad, pues hace un tiempo admitió que sufre de depresión y vivió un terrible momento cuando fue víctima de estafa. Incluso, ha sido internado en un hospital para tratar sus problemas de salud.

