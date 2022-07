Arturo Álvarez y su radical cambio: se entregó a Dios y va a predicar la palabra con humor

Arturo Álvarez quiere predicar la palabra de Dios con humor. (Foto: Facebook / Captura)

El comediante Arturo Álvarez sorprendió al revelar que ha entregado su vida a Cristo. Mediante una entrevista en el canal de YouTube de Carlos Orozco, el actor contó que entre sus nuevos planes está predicar la palabra pero sin dejar su fiel estilo del humor.

Como se sabe, Álvarez es considerado uno de los humoristas más conocidos del medio y ha protagonizado múltiples personajes que han sacado más de una sonrisa como al expresidente Alan García, el estilista Carlos Cacho y Koky Belaunde. Sin embargo, en los últimos meses ha dejado de aparecer en la pantalla chica y ahora, confiesa que quiere lanzar canciones cristianas.

Arturo Álvarez señaló que por el momento no pertenece a ninguna iglesia, pero se ha dedicado a aprender todo lo relacionado al cristianismo. “Ya me he entregado al pastor para darle un tiempo primordial para ayudar a la gente, para darle palabra. Tengo que empaparme con eso”.

Asimismo, contó que entre sus proyectos personales está predicar la palabra de Dios, sin dejar el humor de lado, pues se ha enterado que un pastor en Latinoamérica utiliza este tipo de predicación para llegar a más personas.

“Otro de mis proyectos es dar la palabra a la gente, pero con humor, una prédica divertida, amena, no poniendo chapas a los santos, eso no. No es una idea que se me haya ocurrido porque hay un pastor en Latinoamérica que hace eso”, agregó.

