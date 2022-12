Ministra de Transporte por Navidad: “Volver al cauce de diálogo y paz depende de todos nosotros”

Paola Lazarte

Tras la llegada de la Navidad en nuestro país, la ministra de Transporte y Comunicaciones, Paola Lazarte, envió un saludo fraterno de amor y unión a todos los peruanos.

La funcionaria destacó que esta Nochebuena es símbolo de unión y reflexión, es por eso que pidió que paz y diálogo entre todos. A través de su cuenta de Twitter, la ministra compartió el mensaje navideño.

“Que esta nochebuena sea de reflexión y unión entre todos los peruanos y peruanas. Volver al cauce de la apertura, diálogo y paz depende de todos nosotros. #FelicesFiestas #PerúEnPaz”, escribió la ministra Paola Lazarte en su cuenta oficial.

Mensaje de Navidad de ministra de Transporte

En esa línea, brindó buenos augurios a las familias que se reunieron Nochebuena para festejar el arribo del mesías. Finalmente, pidió calma en todo el territorio nacional. “Felices fiestas. Por un Perú en paz”, sentenció Lazarte Castillo.

Presidenta pide calma y paz en Navidad

A través de un mensaje televisivo, la presidenta del Perú envió un fraterno mensaje a todos los ciudadanos y ciudadanas en Navidad. La dignataria destacó el esfuerzo que el gobierno está realizando a fin de devolver la paz, sobre todo en regiones internas tras las diversas protestas violentas que han causado la vida de decenas de personas.

“No es fácil para mí decirle a cada uno de ustedes ‘feliz Navidad’. No es fácil. Cuánto hubiera querido empezar este gobierno de transición sin esa violencia, y sin esas pérdidas humanas que me duelen en el corazón. Reitero a las familias mis condolencias. Cuánto hubiera querido que no suceda esta situación de violencia que duele en el corazón”, expresó.

Además se dirigió a los protestantes y les consultó sobre que ganaban al quemar sedes del Poder Judicial o el Ministerio Público, empresas privadas o la toma de aeropuertos. “¿Qué resuelve eso? Frente a las necesidades de salud, educación, agua y agricultura, ¿qué resuelve eso? Hermanos y hermanas, eso no resuelve nada”, dijo.

Dina Boluarte dio un mensaje por Navidad. (Flickr Presidencia)

“Que no se aprovechen y los utilicen para generar violencia en el país. Por qué querer tomar aeropuertos, quemar instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial. ¿Qué resuelve eso, hermanas y hermanos? No resuelve nada”, sostuvo.

“Lo único que deseo en mi calidad de mujer, de madre, de hija, de hermana, es trabajar en paz y en calma para solucionar aquello que ustedes, con justa razón, reclaman, pero de esa justa razón que no se aprovechen y los utilicen para generar violencia en el país”, añadió rápidamente la presidenta.

También, expresó que era importante que los manifestantes puedan abrir el diálogo entre sus autoridades a fin de resolver las discrepancias y buscar soluciones en pro al desarrollo de su comunidad.

Asimismo, señaló que también pueden pronunciarse por medio de los ministros y los mimos congresistas “representantes de sus regiones”. “Lo único que deseo en mi calidad de mujer, de madre, de hija, de hermana, es trabajar en paz y en calma para solucionar aquello que ustedes, con justa razón, reclaman, pero de esa justa razón que no se aprovechen y los utilicen para generar violencia en el país”, expresó.

