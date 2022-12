Alberto Otárola está a favor de la bicameralidad en el Congreso para “que pueda asegurar leyes de calidad”

Alberto Otárola anunció el cese de las funciones de todos los prefectos del Perú por incitar las protestas en el interior del país

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reveló hoy que desde el Ejecutivo apoyan la propuesta del Congreso de la República de volver al sistema bicameral, eliminado en 1992, tal como ha discutido en los últimos meses como parte de la reforma política. Indicó que le pidió a José Williams, titular del Legislativo, que que se “defina” este tema.

“Le he pedido al presidente del Congreso que se aboquen a lo necesario y lo que se puede hacer. Yo creo que ya no debe hacerse un debate sino definir si va a haber o no bicameralidad”, sostuvo en Enfoque de los Sábados de RPP Noticias. Sin embargo, no es el único punto que el premier también ya que mostró su respaldo a la renovación “por tercios” de los parlamentarios.

“Nosotros estamos en el tema del Congreso por una reforma que permita la renovación por tercios del Parlamento y que se instale un Congreso bicameral que pueda asegurar leyes de calidad, concretamente”, precisó Otárola. Sin embargo, desde el Ejecutivo, mencionó que plantearán que “revisen” las “condiciones de democracia interna” de los partidos políticos.

Te puede interesar: El gabinete de Alberto Otárola solicitará el voto de confianza el 6 de enero

“Se tiene que revisar muy rápidamente las condiciones de democracia interna y de gobierno de los partidos políticos para poder garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad en las próximas elecciones”, explicó. El respaldo de Otárola a estos puntos coincide con la agenda que la Comisión de Constitución que discutirá las reformas para que sean aplicadas para las elecciones de abril de 2024.

Agenda de temas

De otro lado, la rama de olivo que el premier Otárola le lanza al Parlamento coincide también con su próxima presentación ante la representación nacional para solicitar el tradicional voto de investidura para su gabinete de ministros. Ayer reveló que probablemente asista el 6 o 10 de enero. De momento, reveló algunos puntos de su mensaje en la entrevista que concedió a RPP.

Los ejes de su gabinete girarán en torno a los sectores de educación, salud y apoyo al agro; así como la reactivación económica, destrabe de proyectos paralizado y la “reforma política de conducción democrática” del Ejecutivo. Pero hay un punto en particular, y prioritario, para la presidenta Dina Boluarte: la lucha contra la corrupción.

“Uno de los ejes en los puntos de agenda de la presidenta Boluarte es el eje anticorrupción. Esto no va a ser una denominación que se acerque a la demagogia, se están tomando decisiones concretas en todos los ministerios”, aseveró. Por ello, Otárola anunció que la jefa de Estado liderará la próxima semana una reunión de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Los cuatro nuevos ministros que integran el Gabinete de Alberto Otárola

Te puede interesar: María del Carmen Alva asegura que dará el voto de confianza al gabinete de Alberto Otárola

Medidas

Finalmente, el premier Otárola reveló algunos detalles de los primeros días de gobierno. “Encontramos las cosas puestas de cabeza”, refirió sobre la situación de varias entidades del Estado que han entrado en reestructuración como el Despacho Presidencial.

“Encontramos las cosas puestas de cabeza, esa es la palabra que tengo que emplear. Y de lo que se trata es de organizar un despacho eficiente, que no contrate tantos asesores, que le permita a la presidenta la toma de decisiones con una asesoría asertiva, adecuada”, apuntó.

“Se van a desarrollar controles internos para evitar este tipo de actitudes que, lamentablemente, eran moneda común en el anterior Gobierno. Nos hemos quedado sorprendidos ayer en la PCM de que se hayan cortado los servicios de cable, de luz”, mencionó.

El jefe del gabinete recalcó que “no descansaremos ni un minuto en buscar el desarrollo y el orden interno que va a ser el marco sobre el que nos vamos a desenvolver”. “Toda la población va a pasar una Navidad tranquila. Sin carreteras bloqueadas, con los aeropuertos funcionando”, indicó.

“Somos un gobierno de transición que tiene dos mandatos claros: respetar la institucionalidad democrática y los controles interorgánicos”, zanjó Otárola.

SEGUIR LEYENDO