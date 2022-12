Ernesto Pimentel se disfrazó de Papá Noel y protagonizó tierna sesión de fotos con su hijo por Navidad

Ernesto Pimentel protagonizó tierna sesión navideña con su hijo.

Ernesto Pimentel realizó una adorable sesión de fotos navideñas junto con su primogénito Gael y la madre de su hijo, Miluska Jácome. Para ello, el conductor de El Reventón de la Chola no dudó en disfrazarse de Papá Noel.

En las distintas imágenes, se puede apreciar a la familia completa muy sonriente, con la decoración de temporada. Ernesto Pimentel luce una barba blanca y un gorro navideño, mientras que el pequeño Gael lució como un tierno duende.

De esta manera, el conductor de televisión envió sus buenos deseos por Navidad a sus numerosos seguidores, al lado de sus seres queridos.

“¡Feliz Navidad! Muchas gracias por su gran compañía. Estoy agradecido con Dios y comprometido con la vida. Que el amor, paz, salud y armonía abunden hoy y siempre en sus hogares. Feliz Navidad de nuestra familia para todos ustedes”, dijo Pimentel.

En otro momento, indicó que está muy agradecido con Dios por darle vida para poder ver crecer a Gael, quien ya tiene 3 años y 5 meses. “Eso me emociona. Amo lo que estoy viviendo con mi hijito. Gael es lo más importante en mi vida”, refirió.

Ernesto Pimentel fue condecorado en México

El actor cómico y animador de televisión se mostró muy feliz por la gran acogida del público durante su visita en México. Cabe recordar que Ernesto Pimentel fue jurado en el festival internacional de circo, donde recibió una condecoración en dicho país.

“Estoy muy contento. Regresé del Congreso Internacional de Circo en México. Fui jurado del festival de payasos y recibí una condecoración”, dijo el presentador.

Asimismo, Pimentel contó que tuvo grandes momentos con reconocidos artistas, como Laura León, cantante y actriz de la telenovela “El premio mayor”, quien tiene grandes recuerdos de nuestro país.

“También me encontré con Los Mascabrothers, con la vedette Maribel Guardia. Fueron lindos momentos que me traigo de cada uno de ellos. Además, quiero agradecer a Karol Sevilla, la Soy Luna, por llevarme al teatro”, refirió.

Ernesto Pimentel señaló que fue invitado a la casa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Ahí se le entregó el estandarte a Perú, que será la sede del siguiente festival de circo”, manifestó.

Ernesto Pimentel es conductor de El Reventón de la Chola. (Instagram)

30 años con La Choca Chabuca

Ernesto Pimentel es uno de los actores cómicos más queridos de la televisión peruana. Este año, su personaje, la Chola Chabuca, cumplió 30 años en la televisión peruana.

“Me siento como si volviera a empezar. Hay que usar toda la experiencia con la finalidad de renovarse. Cada programa es un examen y la nota no es el rating, sino la satisfacción de hacer lo que a ti te gusta. Me siento en deuda con el público. Todo lo que hago o dejo de hacer es porque me siento comprometido con su generoso respaldo. El público le ha dado sentido a estos 30 años de carrera, pero también está que yo siempre vuelvo a aprender y a empezar para ellos.”, indicó a Infobae hace unos meses.

Asimismo, indicó que le debe todo a su querida Chabuquita. “Le debo todo a Chabuca, mi casa, mi comida, mi historia. Yo amo a la Chola Chabuca y si hay algo malo en el personaje, el responsable siempre seré yo. La Chola muestra lo mejor de mí mismo y es lo que quiero exponer”, acotó.

