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Programación de la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Perú afrontará su tercer partido en el torneo tras obtener una victoria frente a Túnez y registrar una derrota ante Venezuela. A continuación, el detalle de todos los encuentros programados para este sábado 8 de agosto

La fecha 3 de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley se disputará el sábado 8 de agosto.
La fecha 3 de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley se disputará el sábado 8 de agosto.
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La tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026 se disputará este sábado 8 de agosto en Chile. Los encuentros de la jornada serán determinantes para el orden de las posiciones en los cuatro grupos antes de la jornada de descanso programada para el domingo. A continuación, la agenda completa de partidos.

Así se jugará la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley

  • 13:00 horas | Turquía vs. Egipto (Grupo A)
  • 13:00 horas | Brasil vs. Argentina (Grupo C)
  • 13:00 horas | Perú vs. México (Grupo B)
  • 13:00 horas | China Taipéi vs. Puerto Rico (Grupo D)
  • 16:00 horas | Tailandia vs. República Checa (Grupo A)
  • 16:00 horas | Croacia vs. España (Grupo C)
  • 16:00 horas | Túnez vs. Filipinas (Grupo B)
  • 16:00 horas | República Dominicana vs. Argelia (Grupo D)
  • 19:00 horas | Chile vs. Estados Unidos (Grupo A)
  • 19:00 horas | Japón vs. Polonia (Grupo C)
  • 19:00 horas | China vs. Venezuela (Grupo B)
  • 19:00 horas | Italia vs. Corea del Sur (Grupo D)
Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Dónde ver los partidos de la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley

La transmisión del partido entre Perú y México por la fecha 3 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 estará disponible a través de Latina Televisión, que cuenta con los derechos exclusivos para los encuentros de la selección peruana.

El partido se podrá ver en señal abierta por Latina, así como por su página web y aplicación, lo que permite seguir el encuentro desde cualquier dispositivo.

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Para quienes deseen ver todos los partidos de la jornada, el canal de YouTube de Volleyball World transmitirá en directo todos los encuentros de la fecha 3 del torneo.

Así, mientras Latina solo emite los partidos de Perú, Volleyball World ofrece la cobertura completa de la competición, ampliando las alternativas de acceso para los aficionados que buscan seguir el desarrollo del Mundial Sub 17 desde cualquier lugar.

El conjunto peruano cayó 25-20 y logró llevar el encuentro al quinto set - Crédito: Latina.

Así va la participación de Perú

La selección peruana femenina Sub 17 de vóley inició su camino en el Mundial 2026 con una victoria sólida ante Túnez. El equipo dirigido por Marcello Bencardino ganó en sets seguidos, con parciales de 25-21, 26-24 y 25-14, mostrando capacidad para resolver situaciones exigentes, especialmente en un segundo set muy ajustado que logró definir a su favor. Fernanda Pinto se destacó como la máxima anotadora del encuentro, aportando 17 puntos y liderando la ofensiva peruana.

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En su segundo partido, Perú perdió 3-1 frente a Venezuela. El equipo pudo igualar el marcador tras adjudicarse el segundo set, pero no consiguió mantener la regularidad en los parciales siguientes. El conjunto ‘vinotinto’ se llevó el tercer set por 27-25 y cerró el partido con un 25-20 en el cuarto. Con una victoria y una derrota, la ‘bicolor’ suma tres puntos y se ubica en la tercera posición del Grupo B.

La selección peruana de vóley suma una victoria ante Túnez y una derrota ante Venezuela en el Mundial Sub 17 2026.
La selección peruana de vóley suma una victoria ante Túnez y una derrota ante Venezuela en el Mundial Sub 17 2026. Créditos: FIVB.

Los partidos que le restan a Perú

Tras la fecha 3, la selección peruana contará con dos partidos adicionales para buscar la clasificación a la siguiente ronda del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Los cuatro primeros equipos de cada grupo acceden a la próxima fase. A continuación, los encuentros que le restan a la ‘bicolor’:

  • Fecha 4: Perú vs Filipinas (lunes 10 de agosto / 16:00 horas)
  • Fecha 5: Perú vs China (martes 11 de agosto / 19:00 horas)

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