Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido por fecha 3 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú se medirá con México por el Mundial Sub 17 de vóley 2026. (FPV)

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La selección peruana femenina Sub 17 de vóley se prepara para un partido decisivo en el Mundial 2026, donde enfrentará a México en su tercera presentación de la fase de grupos. El choque cobra especial relevancia, ya que definirá las posiciones del Grupo B y será determinante para las chances de la ‘bicolor’ de acceder a los octavos de final del torneo.

Tras haber disputado sus encuentros ante Túnez y Venezuela, el equipo dirigido por Marcello Bencardino llega a este compromiso con la obligación de sumar para asegurar su continuidad en la competencia internacional. El formato del certamen establece que solo los cuatro primeros de cada grupo avanzan a la siguiente etapa, por lo que cada punto en juego tiene peso clave en la clasificación.

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Horario de Perú vs México por el Mundial Sub 17 de vóley 2026

El esperado duelo entre Perú y México por la tercera fecha del Grupo B en el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino 2026 tendrá lugar este sábado 8 de agosto en la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile. El encuentro está previsto para las 13:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, facilitando el seguimiento simultáneo en estos países.

Para la afición de Chile —sede del certamen—, Bolivia, Venezuela y Paraguay, el compromiso dará inicio a las 14:00 horas. En tanto, quienes acompañen la transmisión desde Argentina, Uruguay y Brasil podrán ver el partido desde las 15:00 horas locales.

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Los aficionados tendrán varias opciones para ver el Perú vs Venezuela en directo, con transmisión por Latina TV, su aplicación, su página web y el canal oficial de Volleyball World. (Volleyball World)

Dónde ver Perú vs México por el Mundial Sub 17 de vóley 2026

Los seguidores de la selección peruana Sub 17 cuentan con diversas alternativas para no perderse ningún detalle del Campeonato Mundial de Vóley 2026. En territorio nacional, Latina Televisión transmite en vivo todos los partidos de la ‘bicolor’, garantizando acceso tanto por señal abierta como en plataformas digitales.

Para quienes se encuentren fuera del país o prefieran una opción internacional, los encuentros también están disponibles en VBTV (Volleyball World TV), la plataforma oficial de streaming de la Federación Internacional de Voleibol. Esta alternativa permite seguir el torneo desde cualquier ubicación con conexión a internet y requiere suscripción.

Además, Infobae Perú ofrece una cobertura completa de la campaña del equipo dirigido por Marcello Bencardino en territorio chileno. Los hinchas pueden encontrar previas de cada partido, seguimiento en vivo, incidencias, resultados, la tabla de posiciones actualizada y todos los detalles relevantes de la participación peruana en la máxima competencia juvenil. Así, la afición dispone de información constante y en profundidad sobre el recorrido nacional en el Mundial.

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Así se jugará la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Sábado 8 de agosto

13:00 horas | Turquía vs. Egipto (Grupo A)

13:00 horas | Brasil vs. Argentina (Grupo C)

13:00 horas | Perú vs. México (Grupo B)

13:00 horas | China Taipéi vs. Puerto Rico (Grupo D)

16:00 horas | Tailandia vs. República Checa (Grupo A)

16:00 horas | Croacia vs. España (Grupo C)

16:00 horas | Túnez vs. Filipinas (Grupo B)

16:00 horas | República Dominicana vs. Argelia (Grupo D)

19:00 horas | Chile vs. Estados Unidos (Grupo A)

19:00 horas | Japón vs. Polonia (Grupo C)

19:00 horas | China vs. Venezuela (Grupo B)

19:00 horas | Italia vs. Corea del Sur (Grupo D)

Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV