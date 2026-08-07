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Mario Hart revela que le detectaron un tumor tras fuertes dolores de cabeza

El exintegrante de realities compartió que el estrés acumulado y la represión emocional influyeron en su salud, y destacó el valor de buscar ayuda médica y apoyo psicológico

El conductor de TV indicó que la revelación no pasó a mayores. Tras cumplir con el tratamiento, hoy en día se encuentra mucho mejor. Sin embargo, la situación le causó mucha preocupación en su momento. Magaly Medina El Podcast
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Mario Hart, sorprendió al público al compartir un episodio desconocido sobre su salud. Durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, el exintegrante de realities relató el momento en que los médicos le diagnosticaron un tumor en una zona delicada de su cuerpo.

La confesión de Mario Hart surgió en medio de una conversación sobre los desafíos personales que enfrentó tras su separación de Korina Rivadeneira, madre de sus hijos. El piloto describió cómo la ruptura y el manejo reservado de sus emociones influyeron en su bienestar general.

Mario Hart revela que lloró solo tras su separación de Korina Rivadeneira
Mario Hart cuenta su experiencia tras ser diagnosticado con un tumor. Magaly Medina El Podcast

No es que no tenga emociones. Cuando me emociono, lo hago muy en privado. Lloro solo. No me gusta derrumbarme con gente”, expresó Hart, quien reconoció que su expareja nunca lo vio quebrarse, ya que prefería afrontar el dolor lejos de los demás.

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El relato de Hart tomó un giro inesperado cuando compartió detalles sobre el diagnóstico que recibió hace aproximadamente un año y medio. Todo comenzó con un síntoma inusual: “Una noche, un dolor de cabeza intenso me despertó. No es común en mí tener dolores de cabeza, así que pensé ‘debo revisarme’ debido a lo fuera de lo común de esa molestia”, narró el piloto.

Ante la persistencia de los síntomas, decidió acudir a una revisión médica que incluyó tomografías, procedimiento que reveló la presencia de un pequeño tumor en la región de la hipófisis, área del cerebro encargada de regular las hormonas.

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Hombre y mujer sonrientes posan en primer plano, la mujer lleva una flor blanca en el cabello, con fondo oscuro y algunas hojas de palmera
Mario Hart confirmó su ruptura con Korina Rivadeneira después de varios años de relaicón y dos hijos.

El diagnóstico, según describió el propio Hart, vino acompañado de preocupación y la necesidad de seguir un tratamiento preciso. Los especialistas le informaron que el tumor era benigno y que, si bien no requería cirugía de inmediato, debía iniciar una terapia farmacológica para controlar los niveles hormonales, especialmente la prolactina. “Según el tratamiento, si los niveles de prolactina bajan con las pastillas, no habría problema, pero de no ser así, deberíamos considerar otras opciones”, explicó en su diálogo con Magaly Medina.

Durante la charla, la conductora hizo referencia a la relación entre la represión emocional y el impacto físico en la salud, señalando que muchos hombres sufren problemas cardiovasculares por no expresar adecuadamente sus sentimientos. Hart reflexionó sobre este punto y reconoció que el estrés acumulado podría haber contribuido a la aparición del tumor. “Podría ser a causa de eso, pero es algo que nunca había compartido. Fue cuando me encontraron un tumor en la cabeza, posiblemente como resultado de no expresar mis emociones, con todo eso acumulándose debía manifestarse de alguna forma”, admitió el exparticipante de realities.

Mario Hart enfrentó delicado estado de salud. YouTube: Sin +Que Decir.
Mario Hart enfrentó delicado estado de salud. YouTube: Sin +Que Decir.

A pesar de la gravedad inicial del diagnóstico, Mario Hart logró seguir el tratamiento indicado y los resultados fueron favorables. El tumor no requirió intervención quirúrgica, lo que le permitió retomar su rutina progresivamente. El piloto aprovechó la experiencia para resaltar la importancia del autocuidado y el monitoreo constante de la salud, incluso cuando los síntomas parecen menores. “El cuerpo te avisa cuando algo no está bien. Hay que escuchar esas señales”, sostuvo durante la entrevista.

El impacto de la noticia no solo fue físico, sino también emocional. Hart reconoció que, a raíz de lo sucedido, decidió buscar ayuda psicológica para aprender a gestionar de mejor manera sus emociones y evitar que el estrés se somatice en el futuro. “Estoy recibiendo tratamiento psicológico para poder abrirme más”, comentó, haciendo un llamado a otras personas a no guardar silencio ante el dolor o la preocupación.

La revelación de Hart sobre el diagnóstico y el proceso de recuperación refuerza la importancia de estar atentos a la salud física y mental. Su historia ofrece un mensaje de prevención, recordando que el bienestar integral depende tanto del cuerpo como de la mente.

El piloto afirmó que su relación con Korina comenzó mucho tiempo después de terminar con la cantante. YouTube: Sin + Que Decir.
El piloto afirmó que su relación con Korina comenzó mucho tiempo después de terminar con la cantante. YouTube: Sin + Que Decir.

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