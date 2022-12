Trabajadores que murieron asfixiados en chifa de Ventanilla laboraban más de 12 horas y solo tenían un día de descanso a la semana

0 (Infomercado)

Eran explotados. El pasado 14 de diciembre, cuatro trabajadores del Chifa Xing Long ubicado en la urbanización Satélite en Ventanilla, fallecieron de forma instantánea a consecuencia de una asfixia al intentar retirar agua de un pozo ubicado en el sótano del local que contenía elementos orgánicos en estado avanzado de descomposición.

No obstante, el fatídico final que tuvieron las vidas de estos jóvenes trabajadores no es la única inatención que ha podido revelar el semanario de Hildebrandt en sus Trece. Los meseros, ayudante de cocina y la administradora del local laboraban al menos 12 horas diarias y solo la última en mención trabajaba bajo contrato de planilla.

“Allí trabajaban 13 personas. Cumplían jornadas de 12 horas y tenían un día de descanso a la semana. Ganaban entre 1.200 a 1.400 soles. De los cuatro fallecidos, solamente Mayra Culquicondor se encontraba en planilla. Ella era la administradora y tenía 10 años laborando”, respondieron al semanario.

Dos de los trabajadores del restaurante, fueron citados a declarar por la Fiscalía y estuvieron asesorados por el mismo representante legal de los dueños de la cadena de comida, el mismo que les intentó ofrecer 2 mil soles en efectivo para que no contara lo que realmente había sucedido en el sótano del local que también funge como hotel.

“Me ofrecieron 2 mil soles por la muerte de mi familiar y el abogado me dijo que aceptara, que me estaban haciendo un favor. Dije que no. ¡Era una burla!”, dijo la prima y extrabajadora del chifa Xing Long.

Hasta el lugar llegaron familiares queriendo saber sobre sus seres queridos y se toparon con la terrible noticia (ATV+)

Cabe mencionar que dicho abogado se trata de Abel Concha, fiscal de Chiclayo recientemente destituido y acusado de recibir un soborno del exalcalde de dicha provincia.

Qiao Ying Zhan, dueña del local siniestrado, mediante su abogado, solicitó la reprogramación de su citación para declarar a la Fiscalía, ya que, según adelantó, la empresaria no comprende el idioma español y que tendría que conseguir un traductor para que pudiese testificar ante el Ministerio Público; no obstante, según versión de algunos de los trabajadores, la ciudadana asiática sí comprende con total facilidad nuestro idioma.

Según mencionó el perito químico encargado del informe adelantó a la fiscal del caso que, en el pozo de agua potable que abastecía al restaurante se encontraron desechos orgánicos, entre ellas habían verduras en avanzado estado de descomposición. Según refiere el semanario, aún queda pendiente determinar qué otros elementos estaban en estado de descomposición.

La pareja de otro de los fallecidos indicó que su ser querido solo iba a laborar hasta finales de este mes, ya que, el objetivo de este trabajo esporádico era para reunir dinero y poder pasar cómodamente las fiestas en familia.

