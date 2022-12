Cuatro trabajadores de chifa mueren tras caer a un pozo séptico, en Ventanilla

Lamentable muerte hallaron cuatro jóvenes trabajadores de un chifa de Ventanilla, mientras realizaba la limpieza de un pozo séptico (ATV )

Tragedia en Ventanilla. Cuando se encontraban realizando labores de limpieza en un pozo séptico, cuatro personas perdieron la vida al interior de un restaurante de comida china ubicado en la avenida Gambetta, en la urbanización Ciudad Satélite, en el Callao.

De acuerdo con lo que se ha podido saber hasta el momento, las víctimas mortales perecieron luego de ingresar al pozo que se ubicaba en el interior del chifa de nombre Xing Long.

Lamentable accidente

Según informó el noticiero ATV+, esta lamentable historia se inició cuando al promediar de la una de la tarde de hoy, cuando el local se alistaba para abrir sus puertas, el dueño del local le pidió a dos de sus trabajadores que se encarguen del proceso de limpieza de esa zona en su centro de trabajo. A pesar de que este tipo de labor solo la deben efectuar personas especializadas con el equipamiento adecuado.

Mientras las dos inocentes víctimas, para no verse perjudicados y no perder su trabajo, procedieron con el pedido del jefe. Pero al poco tiempo de haber comenzado con el trabajo, sufrieron un accidente y cayeron dentro del pozo.

Al ver la terrible escena, otros dos compañeros hicieron todo lo posible para prestarles ayuda. Lastimosamente, ellos también sufrieron rápidamente los efectos de los gases tóxicos que existen en estos lugares y se desmayaron hasta perder la vida.

Solo dos identificados

De igual manera, se dieron a conocer los nombres de dos de las víctimas mortales. Ellos fueron identificados como Mayra Culquicondor Huira, administradora del chifa, y Jairo Carrasco Ruiz (18). Con relación a las otras dos personas fallecidas, se cree que serían dos muchachos de nacionalidad venezolana que recién habían ingresado a trabajar en ese sitio.

Otros trabajadores que no quisieron ser identificados por temor a represalias, apuntaron que siempre eran los trabajadores más nuevos del chifa a los que se les encargaba esta peligrosa tarea. Para tal fin, se les ordenaba llegar al trabajo más temprano que los demás para realizar otro tipo de labores que no eran de su competencia ni estaban preparados adecuadamente para eso.

Según la versión recogida por el noticiero, los familiares responsabilizaron al dueño del chifa de obligarlos a ejecutar esa labor, aunque cuando no era su obligación. También se dio a conocer que el propietario de este restaurante, cuyo nombre no fue dado a conocer, se habría dado a la fuga para no hacerse responsable de lo sucedido.

La Policía Nacional del Perú anunció que su búsqueda ya había iniciado y se cree que muy pronto será capturado para ser llevado delante de las autoridades y responda ante la justicia por esta clara falta y negligencia.

Tras conocerse la noticia, varios familiares llegaron hasta la puerta del local para averiguar lo que había pasado y se dieron con la infeliz noticia, por lo que intentaron entrar a la fuerza al local, ya que luego de pasadas varias horas, el fiscal todavía no llegaba a proceder con el levantamiento de los cuerpos.

Además, sabiendo del peligro que corrían por los gases tóxicos, los mismos policías que llegaron al lugar no querían entrar al lugar, pues sabían los peligros a la salud que eso trae si es que no se toman los cuidados respectivos.

