Luis Abram no seguirá en Cruz Azul y deberá regresar al Granada

Luis Abram no seguirá el 2023 en Cruz Azul. Mediante un corto pronunciamiento en redes sociales, el conjunto mexicano dio a conocer que el zaguero central de la selección peruana no está en los planes del club para la próxima temporada y no renovará su préstamo desde el Granada del fútbol español.

“Hacemos oficial la salida del peruano Luis Abram. ¡Muchas gracias, Luis! ¡Éxito en todo lo que venga!”, fue el escueto mensaje con el que la ‘Máquina cementera’ se despidió del defensor de 26 años. El jugador aún tiene contrato con el cuadro español hasta mediados del 2024.

Abram Ugarelli llegó al conjunto de la Liga MX a inicios del 2022 por pedido del aquel entonces entrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso, y bajo las ordenes de su compatriota disputó 23 partidos, 17 de ellos como titular, entre el torneo local, Concacaf Champions League y el Trofeo de Campeón de Campeones. Este último fue el único trofeo que logró durante su paso por el club.

Tras ser eliminado en cuartos de final de la Liguilla Clausura 2022 ante Tigres, Juan Reynoso fue cesado de su cargo como director técnico de los ‘cementeros’ y el futbolista cerró el año con otros dos estrategas. Si bien con el uruguayo Diego Aguirre y con el mexicano Raúl Gutiérrez jugó 15 partidos más por Liga MX, el rendimiento colectivo e individual no fue el óptimo y se decidió no seguir contando con sus servicios.

Una vez finalizada su etapa en Cruz Azul, se despide de la institución con 38 apariciones, 2.754 minutos de juego, dos goles y dos tarjetas amarillas.

Su primer paso por Granada

Luis Abram llegó al Granada CF en julio del 2021 en condición de agente libre después de militar tres años y medio en Vélez Sarfield. Arribó al Nuevo Los Cármenes cuando militaban en LaLiga Santander y eran dirigidos por el exseleccionador de España Robert Moreno.

Debutó en el fútbol español con un empate 1-1 contra Valencia y su última presentación con el cuadro ‘nazarí' fue con una derrota por 1-0 en Copa del Rey ante Mancha Real. Finalizó su primer periplo en Granada con 10 partidos, sumando 649 minutos de juego y dos amonestaciones.

Actualidad del conjunto ‘nazarí'

Granada culminó la temporada 2021/2022 en la casilla 18 de LaLiga Santander con 38 puntos, descendiendo a la Liga Smartbank, categoría de plata del balompié español.

En segunda división a la fecha, 23 de diciembre de 2022, los ‘rojiblancos’ se ubican en la sexta posición de la tabla con 32 puntos en 21 encuentros jugados, resultado de nueve triunfos, cinco igualdades y siete derrotas. Actualmente se ubican en zona de play offs de ascenso y a cinco unidades de puestos de ascenso directo, ocupados por Las Palmas y Eibar.

Paco López comanda actualmente a Granada y en caso se confirme el retorno de Luis Abram contará con una alternativa más para la zaga central. Competiría por un lugar en la oncena titular con Raúl Torrente, Erick Cabaco, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Pepe Sánchez y Víctor Díaz.

