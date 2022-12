‘Chemo’ del Solar también será entrenador de la sub 20 luego del Sudamericano

'Chemo' del Solar llega a la Federación tras cinco años en César Vallejo. (FPF)

José Guillermo del Solar asumió recientemente como nuevo director de la Unidad Técnica de Menores tras la salida de Ernesto Arakaki hace casi un mes, pero esa no será su única función en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Una vez culminada la participación de la selección peruana sub 20 en el Sudamericano a disputarse en Colombia entre enero y febrero del 2023, asumirá la dirección técnica de dicha categoría en reemplazo de Jaime Serna.

Al ser consultado si una vez culminada dicha competencia continental cabría la posibilidad de que dirija a la ‘blanquirroja’, no dudó en responder que lo hará en menos de dos meses. “Una vez que termine este proceso yo voy a ser el entrenador de la sub 20. Mi posición es de director de las selecciones de menores de la Federación y a su vez voy a asumir el cargo de seleccionador de la sub 20 de Perú. Voy a hacer ambas cosas”, declaró en entrevista con Carlos Univazo.

‘Chemo’ también se refirió al Grupo A del Sudamericano que integra la ‘bicolor’ junto a Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, y sobre la categoría sub 17 que tendrá el Mundial en nuestro país en noviembre del año entrante.

“Yo espero que en este Sudamericano sub 20 se pueda ver una selección peruana competitiva. Nos ha tocado un grupo realmente complicadísimo, el torneo empieza en menos de un mes, esta selección se ha preparado primero con Gustavo Roverano por siete u ocho meses y luego con Jaime Serna que es uno de los ayudantes de Juan, que ha asumido hace un mes y medio con mucha dedicación. Espero que la selección pueda hacer un buen papel y pueda competir”.

“Luego viene el Sudamericano sub 17 (marzo y abril en Ecuador) que es una selección que también se viene preparando hace muchísimo tiempo y posteriormente viene el Mundial sub 17 en noviembre (Perú será el anfitrión). Desde la llegada de Juan Reynoso y mi llegada ahora vamos a tener mucho más tiempo para dedicarle a la sub 17 porque la competencia está más lejana”.

La Copa del Mundo sub 17 se disputará entre el 10 de noviembre y 2 de diciembre de 2023. Las sedes elegidas son el Estadio Nacional de Lima, Miguel Grau del Callao, Miguel Grau de Piura, Elías Aguirre de Chiclayo y Jorge Basadre de Tacna.

Relación con Lozano, Oblitas y Reynoso fue clave para su llegada

Luego de cinco años dirigiendo a Universidad César Vallejo, decidió sumarse al proyecto de la FPF y reveló que su relación con el presidente de la misma, Agustín Lozano, a quien conoce desde su etapa como seleccionador nacional, Juan Carlos Oblitas y el actual entrenador Juan Reynoso fueron determinantes para que acepte el cargo que hoy ostenta.

“Yo he tomado esta decisión de trabajar en la Federación porque la gente que me convocó es gente que conozco hace muchos años encabezado por el presidente Agustín Lozano, a quien conozco hace muchísimos años en la gestión de Manuel Burga. A Juan Carlos Oblitas lo conozco hace 40 años y al ‘Cabezón’ hace 39 o 38, jugamos juntos desde las selecciones de menores. Me reuní varias veces con ellos y me gustó la idea que tenían. Es un puesto importante para el desarrollo de nuestras selecciones a futuro”.

