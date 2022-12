Karime Scander cuenta detalles del futuro de Alessia y Jimmy en Al Fondo Hay Sitio | América Televisión

La novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ llegará a su fin este viernes 23 de diciembre y muchas de las historias entre los Gonzales y los Maldini quedarán en suspenso. Es así que, en esta renovada versión de la serie, muchos personajes nuevos han ingresado y se han robado el cariño del público.

Una de las parejas que roba más suspiros por sus intentos por estar juntos, pero que no se concretan son Alessia Montalbán y Jimmy Gonzales. Los jóvenes tienen escenas en las que parecen consolidarse, mientras que en otras dan la sensación que no se pueden ni ver.

Es por eso que, muchos de los seguidores, esperan que en este último capítulo puedan lograr entablar una relación, aunque se puede esperar todo en la serie. Ante ello, la actriz Karime Scander fue consultada sobre el futuro de su personaje y el de Jorge Guerra.

“Alessia con Jimmy son una montaña rusa. Van, vienen, suben, bajan, tienen momentos lindos súper cariñosos llenos de amor y luego al día siguiente se odian y se gritan y se dicen todo en la cara”, señaló al inicio para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Karime Scander habla del futuro de Jimmy y Alessia.

Sin embargo, no le cerró las puertas a nada y aseguró que lo que pase en este fin de temporada dejará en shock a más de uno. “Yo creo que va a sorprender lo que viene en el fin de temporada. Va a dejar a más de uno con la boca abierta”, sentenció sobre el tema.

Karime Scander feliz de trabajar con Jorge Guerra

Aunque en la ficción existe un gusto entre Alessia y Jimmy, en la vida real ambos actores se conocieron en las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Karime confesó que ha logrado una gran química con Jorge Guerra. Ambos han sido bien recibidos por los fans. Además, la actriz confesó que siente mucha facilidad para crear las escenas con su compañero.

“Trabajar con Jorge siempre es fácil. Me hace la escena fácil, me hace confiar en él, me permite apoyarme en él para la escena crear y jugar, entonces eso siempre es chévere”, finalizó la artista.

Alessia y Jimmy en Al Fondo Hay Sitio. (América TV)

