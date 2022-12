Karla Tarazona comenzó los trámites para divorciarse de Rafael Fernández: “Yo ya firmé”

Karla Tarazona contenta por firmar su divorcio con Rafael Fernández. (ATV)

Karla Tarazona estuvo este 19 de diciembre en el programa de Magaly Medina para hacer un repaso de su vida durante este 2022 y sorprendió al revelar que ya empezó con los trámites para divorciarse de Rafael Fernández, con quien se casó en diciembre del 2020 y se separó en agosto de este año, pero no por la vía legal.

Y es que, la presentadora no podía comenzar con los papeles para separarse legalmente debido a las leyes peruanas, las cuales indican que es necesario que se llegue a los dos años de matrimonio para empezar con los documentos de divorcio por mutuo acuerdo. “Ambos tienen que esperar los dos años de matrimonio civil para iniciar los trámites. Por ley tienen que seguir casados”, dijo el abogado Daniel Leyva para el diario Trome.

Tras esperar poco más de tres meses, Karla Tarazona se mostró contenta de ya poder divorciarse de Rafael Fernández. Durante su entrevista con la popular ‘Urraca’, la conductora señaló que guarda los mejores recuerdos de su matrimonio y que ambos ya han firmado los papeles, por lo que está a la espera que su documento de identidad (DNI) figure como divorciada.

Te puede interesar: Karla Tarazona reveló lo que le dijo su hijo cuando se separó de Rafael Fernández: “Sintió vergüenza”

“Yo me quedo con los mejores recuerdos, para mí es una relación que pasó. Más bien, estoy contenta porque ya estamos 19 de diciembre. Yo firmé el papel (de divorcio), pero no se podía hacer ningún trámite hasta haber cumplido los dos años. Ya se cumplieron ayer (18 de diciembre)”, dijo.

“Yo ya firmé y entregué mis papeles. Ahora estoy esperando que mi abogado se comunique con él. La última vez que conversó con mi abogado se quedó en que papeles firmados y el 19 se metían los papeles. Máximo en seis meses, mi DNI debe decir divorciada. Es menos tiempo, pero tú sabes que en el camino pueden pasar muchas cosas”, añadió.

Finalmente, Karla Tarazona indicó que no tendría que cruzarse con el popular ‘Rey de los huevos’ porque todo el proceso lo está manejando su abogado. “Me envió los papeles con mi abogado ya firmados y con huella digital. Todos los papeles entran a la notaria, tampoco nos tenemos que ver ahí, y esperar que solo salga la resolución. Después, cambiar mi DNI a divorciada (...) Nada nos une, no tenemos hijos de por medio”, concluyó.

Karla Tarazona feliz con su divorcio. (Captura)

Te puede interesar: Karla Tarazona responde a las críticas que recibe en redes sociales por presentar las parejas que ha tenido a sus hijos

¿Qué le dijo su hijo cuando se separó de Rafael Fernández?

Karla Tarazona estuvo como invitada en el canal de YouTube ‘Preguntas que Arden’ conducido por Christopher Gianotti y durante su entrevista recordó su ruptura con Rafael Fernández. La conductora de televisión reveló cómo afectó a sus hijos su separación del empresario en agosto de este año.

“En algún momento, después de mi última separación, uno de ellos me dijo ‘No quiero ir al colegio’, porque le daba vergüenza lo que estaba pasando en ese momento, sobre todo, por las declaraciones que estaba dando la otra parte”, dijo.

Para Karla Tarazona fue difícil escuchar a su primogénito, pero decidió tomar acción y no dejar que sus problemas amorosos afecten a sus seres queridos. La conductora de ‘D’ Mañana’ contó que ella misma lo llevó hasta la puerta de su escuela.

“Yo misma me paré y le dije ‘Bueno, no quieres ir al colegio. Te paras y te levantas porque yo te voy a llevar al colegio. Tú vas a entrar conmigo a tu colegio y vas a ir’. Se levantó, se me hizo tripas el corazón, los llevé al colegio y los hice entrar. Ahí están hasta el día de hoy. Hay que afrontar el problema”, agregó.

Karla Tarazona reveló lo que le dijo su hijo cuando se separó de Rafael Fernández. (YouTube)

SEGUIR LEYENDO