Karla Tarazona quiere volver a ser madre: “Pensando en congelar mis óvulos”

Karla Tarazona se pronunció a través de sus redes sociales el miércoles 21 de diciembre. Allí, la presentadora de ‘D’ Mañana’ publicó una fotografía mientras se encontraba en un consultorio ginecológico, pero sorprendió al escribir un curioso mensaje.

“Pensando en congelar mis óvulos”, fue el texto que acompañó la imagen en la que también aparecía su doctor de cabecera. Karla Tarazona, en más de una oportunidad ha expresado sus deseos de convertirse en madre, incluso cuando tenía una relación con Rafael Fernández, comentó que le gustaría tener una niña, pues hasta ahora solo tiene hijos varones.

Es así que, este deseo continuaría en pie. Pese a que está próxima a cumplir 40 años, Tarazona no se da por vencida y asegura que ha conversado con su doctor y sí tiene abierta la posibilidad de congelar sus óvulos para volver a ser madre cuando ella lo desee.

Karla Tarazona quiere volver a ser madre. (Instagram)

Este jueves 22 de diciembre, Karla Tarazona apareció en su programa matinal y se refirió a esta fotografía que puso en sus plataformas digitales. Allí, señaló que no tiene problema en congelar sus óvulos, siempre y cuando su doctor de confianza le dé el visto bueno para hacerlo.

“No me parece mala idea, si hay chicas de 20 o 25 años (que lo hacen), yo a mis 39 años he dicho que no he perdido la esperanza de en algún momento tener una hija, pero ya voy contra el reloj. A los 39 o 40 ya no es lo mismo tener un hijo que cuando tienes 25 o 30 años”, expresó al inicio.

Tras ello, su compañero Kurt Villavicencio le consultó cuándo es que pensaba ser madre para poder congelar desde ahora. Lo que quería saber es a que edad Karla Tarazona iba a ser madre por cuarta vez. Sin embargo, ella aclaró que no tiene fecha y que dependerá de lo que le diga el doctor.

“No tengo una fecha límite por eso, converso con mi doctor porque él es la persona más idónea en decirme hasta cuando mi cuerpo puede recibir un bebé”, sentenció. Además, expresó que continúa con la esperanza de tener una hija.

Karla Tarazona no descarta volver a ser madre. (Instagram)

Karla Tarazona no descarta volver a casarse

Luego de su mediático divorcio con Rafael Fernández, Karla Tarazona se refirió al amor de pareja. La locutora radial confesó que, si bien no está buscando una pareja, no le cierra las puertas a volver a tener un romance, pese a que ha tenido más de una decepción.

En ese sentido, expresó que no tendría problema en volver al altar si es que en algún momento la vida le vuelve a dar esta oportunidad. “Es complicado ya engancharse más emocionalmente con alguien pues no, pero no he dejado de creer en el amor, si me vuelves a preguntar si me casaría en algún momento, si me da la oportunidad también lo haría”, confesó ante Magaly Medina.

