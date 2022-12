Karla Tarazona no descartó casarse por cuarta vez: “No he dejado de creer en el amor”. | Magaly Tv: La firme.

Karla Tarazona decidió darle una entrevista a Magaly Medina, donde contó detalles de su separación de Rafael Fernández. La conductora de televisión también se refirió a su futuro sentimental, en el que no descartó volverse a enamorar y casarse por cuarta vez.

Al inicio de su conversación con la polémica periodista, la presentadora de ‘D’ Mañana’ sostuvo que ya empezó su proceso de divorcio del empresario. Además, ella aclaró que no existe nada que la ligue al popular ‘Rey de los huevos’, por lo que ya lo sacó por completo de su vida.

“Nada nos une, no tenemos hijos de por medio, nada. También nada nos unió ni nos unirá, ja,ja,ja”, agregó Karla Tarazona. Magaly Medina tampoco pudo ocultar la risa al oír este comentario de la conductora radial.

Asimismo, la exmodelo al hablar sobre la posibilidad de volverse a enamorar, no lo descartó por completo, señalando que si bien es algo muy difícil en estos momentos de su vida por todo lo que ha pasado, no es imposible que encuentre una nueva pareja más adelante.

“Es complicado ya engancharse más emocionalmente con alguien pues no, pero no he dejado de creer en el amor, si me vuelves a preguntar si me casaría en algún momento, si me da la oportunidad también lo haría”, aseveró.

Finalmente, Karla Tarazona indicó que sus hijos ya se encuentran grandes y entienden a la perfección cómo funcionan las relaciones sentimentales, por lo que ellos no tienen problema en que ella se vuelva a enamorar.

En ese sentido, la conductora de televisión aprovechó el espacio de Magaly Medina para enviarle un claro mensaje a las personas que la critican por presentarle a sus hijos a las parejas que tiene a su lado.

“Seguro les presentaré más (parejas) y mis hijos ya entenderán porque están grandes, y la vida es así, no sé. Pero hay que saber a quién les presentas. (...) Mis hijos han conocido a los oficiales, no a los snacks”, sentenció.

Karla Tarazona y su hombre ideal

Ahora que se encuentra soltera, Karla Tarazona en las últimas semanas fue relacionada con su entrenador personal; sin embargo, ella negó que tenga algo con él, por lo que cuando llegó al programa de Magaly Medina, la ‘Urraca’ le consultó sobre su hombre ideal.

“Uy, escúchame, ya no sé porque cuando una ya, te juro que el mercado está duro, cuando ya tú comienzas a entender la parte emocional y comienzas a leer y escuchas mucho lo que te dice tu psicóloga, cuando van pasando las personas, es gracioso,pero comienzas a analizar”, acotó en el programa de ATV.

