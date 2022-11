Karla Tarazona no descarta convertirse en madre nuevamente: “Me falta la mujercita”

Karla Tarazona no descarta tener un cuarto hijo. (Panamericana TV)

Karla Tarazona sorprendió a propios y extraños al dejar entrever que está dispuesta a convertirse en madre nuevamente. Como se sabe, la conductora de televisión ya tiene tres hijos hombres. Dos de sus pequeños fueron fruto de su relación con Leonard León y el tercero, de su vínculo amoroso con el cantante Christian Domínguez.

Sin embargo, todo parece indicar que la presentadora está dispuesta a volver a los pañales y biberones. Esta revelación sucedió mientras se encontraba conversando con una reportera de su programa “D’Mañana”, quien estaba en una feria donde se vendían wawas, panes artesanales en forma de bebés.

Cuando uno de los panaderos bromeo acerca de que estaba buscando a una mamá para su producto, Karla Tarazona evidenció su emoción y dio a entender que quiere buscar a la mujercita para completar la familia. “A mí me falta la mujercita”, dijo causando algunas risas y con una pícara sonrisa.

Cabe mencionar que, esta confesión se da a poco más de dos meses de haberse separado de su última pareja, Rafael Fernández, con quien estuvo acerca de 1 año, pero nunca se dio a conocer que estuvieran planeando concebir a un bebé. Asimismo, de los rumores de una posible relación con su entrenador personal.

Lo cierto es que, al parecer, la locutora radial no pierde las esperanzas de tener a una niña entre sus brazos. Hasta el momento, la influencer no ha dado mayores detalles de lo mencionado ni se ha referido al respecto, pero no deja de presumir el gran amor que siente por sus tres hijos.

Karla Tarazona quisiera tener una mujercita. (Instagram)

¿Qué sucedió entre Karla Tarazona y Rafael Fernández?

Karla Tarazona y Rafael Fernández estaban a punto de cumplir dos años de matrimonio, las fotos que publicaban de regalos y viajes costosos no hacían imaginar que se encontraban en plena crisis porque el pasado 26 agosto publicaron un comunicado en redes, anunciando su separación, el cual dejó boquiabiertos a todo el público que los seguía.

Aunque señalaron que no iban a declarar a la prensa sobre su ruptura. el empresario fue el primero en incumplir lo acordado y le dio una entrevista exclusiva a Magaly Medina en su nuevo departamento y esta conversación fue difundida el lunes 29, en el programa de espectáculos de ATV.

Sus declaraciones ocasionaron gran decepción en la presentadora. En un enlace telefónico con la ‘Urraca’, le respondió fuerte y claro indicándole que no lo obliga a pagar la educación de sus hijos y que no esperaba el fin de su matrimonio, pero con ayuda psicológica ya ha aprendido a soltar y dejar a las personas, por eso dijo que ella está viviendo su propio duelo.

Sin embargo, la tarde del viernes 2 de septiembre, Karla Tarazona y Rafael Fernández se vieron nuevamente las caras en un centro de conciliación para iniciar los trámites de su divorcio y para ponerse de acuerdo en quien se quedaría con algunos bienes. Luego de ello, se fueron a cenar al club Regatas y caminar por el malecón de Miraflores, demostrando así que su separación se dio en buenos términos.

