Karla Tarazona marca distancia de Rafael Fernández y su nueva amiga: “Lo que haga con su vida no me interesa”

Karla Tarazona marca distancia de Rafael Fernández. ATV/ Magaly TV: La Firme.

Rafael Fernández estaría rehaciendo su vida luego de separarse de Karla Tarazona, ya que fue visto saliendo con una mujer a eventos sociales; sin embargo, esto no importaría mucho a la conductora de televisión.

El programa de ‘Magaly TV: La Firme’ publicó algunas imágenes donde se puede ver al empresario de huevos salir con una bella mujer, que se llamaría Rafaella Budge. Ambos fueron captados el último fin de semana, hablando entretenidamente en los exteriores de la Plaza de toros de Acho, además estaban acompañados de otra amiga.

Notando cierta complicidad entre ellos, los reporteros de Magaly Medina fueron de inmediato en busca de Karla Tarazona para preguntarle si conocía dicha mujer que estaría saliendo con su expareja o en todo si sabía que él estaba saliendo con otras mujeres.

Y ella contestó que no la conocía y que a quien tendrían que preguntarle sobre ese tema es al popular ‘Rey de los huevos’. Asimismo, marcó distancia con el empresario porque señaló que hablar de él no es un tema que le interese.

“No tengo que hablar absolutamente nada de él, ese tema para mí está cerrado, el que tendría que responder sería él, no yo. Lo que él haga con su vida no me interesa y no pienso opinar de él”, afirmó la locutora radial.

Rafael Fernández: “Prefiero amistades que me aporten”

Los ‘Urracos’ se comunicaron con Rafael Fernández para tener detalles de este posible romance que habría entre él y su rubia amiga, a lo que él lo descartó e indicó que son solo buenos amigos.

“Solo es una amiga que vive más en Máncora que en Lima, es escritora y simplemente fue un rato a acompañarme, quería distraerse un rato y me acompañó”, expresó.

De otro lado, Rafael descartó que su amiga se encuentre interesada en el mundo de la farándula, pues es escritoria y además que es una persona bastante culta con la que aprende nuevas cosas.

“Yo la he notado siempre bastante seria, me encanta hablar, me encanta conocer, me encanta que me nutran. Por eso que Rafaella es una persona muy culta, es súper deportista también. Yo la admiro mucho como persona, de ahí no pasamos a otra cosa”, indicó.

Asimismo, Fernández indicó que por el momento se encuentra solo y que el día que quiera formalizar una relación con alguien, todos lo podrán ver públicamente. “El día que quiera estar con alguien, olvídense, que voy a salir de la mano con la persona, el día de hoy estoy solo”, precisó.

Rafael afirmó que no cree en las ‘amigas cariñosas’, pues en su vida él prefiere amistades claras y que aporten a su vida y no relaciones fugaces.

“Ojalá que existan las candidatas a ver si me encuentras tú (risas). Ese de ‘soltero, pero nunca solo’ es que andas con varias, pero estás soltero. No, yo puedo tener amigas. No, amigas cariñosas, no. Mejor prefiero amistades, así como a de Rafaella, que nutran, o sea que aporten”, sentenció.

Finalmente, le consultaron sobre la señorita que acompañó a la salida del concierto de Daddy Yankee, sin embargo aclaró que como acto de caballerosidad la escoltó hasta la puerta de su casa.

“No la conozco muy bien, sé que se llama Ana Lucía, pero no tenemos ningún acercamiento ni nada por el estilo y como cualquier persona en ese momento la fui a dejar a su casa, no hay ningún vínculo con ella”, indicó.

Rafael Fernández es captado con rubia y responde: “Me encanta que me nutran”. | Magaly Tv: La firme.

