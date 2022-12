Karla Tarazona reveló lo que le dijo su hijo cuando se separó de Rafael Fernández: “Sintió vergüenza”

Karla Tarazona reveló lo que le dijo su hijo cuando se separó de Rafael Fernández. (YouTube)

Karla Tarazona estuvo como invitada en el canal de YouTube ‘Preguntas que Arden’ conducido por Christopher Gianotti y durante su entrevista recordó su ruptura con Rafael Fernández. La conductora de televisión reveló cómo afectó a sus hijos su separación del empresario en agosto de este año.

Recordemos que, la presentadora con sus tres primogénitos y el popular ‘Rey de los huevos’ se dejaban ver como una familia feliz. Ambos compartían en redes sociales actividades de ocio, viajes y momentos especiales que vivían juntos. Por ello, las dos figuras del espectáculo dejaron a más de uno en shock con su repentina separación.

Ahora, tras poco más de cuatro meses del fin de su matrimonio, Karla Tarazona confesó lo que le dijo uno de sus hijos cuando se separó de Rafael Fernández. Según la locutora radial, su pequeño no quiso ir al colegio luego que el hombre de negocios apareciera en las pantallas de ‘Magaly TV La Firme’ en una entrevista en la que dio detalles de su separación.

“En algún momento, después de mi última separación, uno de ellos me dijo ‘No quiero ir al colegio’, porque le daba vergüenza lo que estaba pasando en ese momento, sobre todo, por las declaraciones que estaba dando la otra parte”, dijo.

Para Karla Tarazona fue difícil escuchar a su primogénito, pero decidió tomar acción y no dejar que sus problemas amorosos afecten a sus seres queridos. La conductora de ‘D’ Mañana’ contó que ella misma lo llevó hasta la puerta de su escuela.

“Yo misma me paré y le dije ‘Bueno, no quieres ir al colegio. Te paras y te levantas porque yo te voy a llevar al colegio. Tú vas a entrar conmigo a tu colegio y vas a ir’. Se levantó, se me hizo tripas el corazón, los llevé al colegio y los hice entrar. Ahí están hasta el día de hoy. Hay que afrontar el problema”, agregó.

Karla Tarazona llevó a su hijo al colegio, pese a que su pequeño sintió vergüenza de asistir. (Captura)

No aceptaría realizar desnudos en TV

Otra de las preguntas que le hizo el actor fue si aceptaría hacer un desnudo en una obra de teatro o televisión y Karla Tarazona comentó que no porque respeta a sus hijos, indicó que ya están en edad adolescente y debido al acceso que tiene al Internet pueden malentender las cosas si la vieran en ese tipo de escenas.

“Hice toples en ‘Baño de Mujeres’, pero ahora no lo volvería hacer porque tengo mis hijos, ya son preadolescentes y siento que en el trascurso de mi vida he quemado muchas etapas, hice lo que quise, pero cuando tienes hijos la piensas más”, señaló.

“Yo no quiero que lo que haga repercuta algo en ellos y además ya ven YouTube, preguntan, por eso esa es mi decisión. Ni siquiera tengo OnlyFans porque en estos momentos no me llama la atención porque estoy en otra etapa de mi vida”, continuó.

