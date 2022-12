Johanna San Miguel celebró el triunfo de los ‘guerreros’ y lanzó misil a sus detractores

Johanna San Miguel responde a sus 'haters'. (Instagram)

El equipo liderado por Patricio Parodi se coronó como el mejor equipo de la temporada 2022. ‘Los Guerreros’ se llevaron la tan ansiada copa por los 10 años de ‘Esto es Guerra’ y Johanna San Miguel fue de las más emocionadas al ver que los integrantes de la camiseta que defendió a lo largo del año, se llevaran el campeonato.

La actriz utilizó sus redes sociales para seguir expresando su felicidad y no dudó en enviarle un contundente mensaje a los detractores de los guerreros. No es la primera vez que la conductora televisiva se enfrenta a todas aquellas personas que han criticado a los competidores por su edad o por ganar un buen sueldo “armando vasitos”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Johanna San Miguel se mostró muy agradecida con ‘Los Guerreros’ por su esfuerzo en cada competencia y resaltó que se siente orgullosa de formar parte del reality de ‘América Televisión’, pese a los comentarios negativos que recibe.

“Dicen que amar lo que haces es una bendición. Cuan cierto. Yo soy actriz, esa es mi esencia y amo el teatro. También soy una guerrera fuera y dentro de EEG. La adrenalina que vivo todos los días alentando a mi equipo no la cambio por nada. Me hace sentir viva y eso me pone feliz”, se lee en las primeras líneas de su texto acompañado con fotos al lado de los chicos reality.

“Tendrían que estar ahí para saber lo que vivimos todas las noches. Hoy (21 de diciembre) ganamos y celebramos, pero eso no es lo importante. Este post es para agradecer a mi equipo y a todo el fandom. A mis ‘Guerreras’ y ‘Guerreros’: Gracias y los amo mucho”, agregó.

Finalmente, la popular ‘Mamá leona’ se dirigió a sus ‘haters’ para dejarles en claro que no toleraría sus comentarios negativos. “Posdata, haters no se gasten en comentar porque serán eliminados. Besi”, sentenció.

Hugo García se despide de Esto es Guerra

Hugo García se despidió de Esto es Guerra en medio de lágrimas tras casi 8 años de formar parte del reality de América Televisión. La producción del programa sorprendió a más de uno al anunciar que el modelo ya no será parte de la competencia en la temporada del 2023.

“Esta es la última final de Hugo García en Esto es Guerra. Con esto se despide por la puerta grande de Esto es Guerra. Muchos años dedicados al programa, ocho años, prácticamente. Todos estamos orgullosos de Hugo García. Así se despide del programa, con un gran triunfo”, dijo Mister G.

Posteriormente, el influencer explicó que tomó la difícil decisión de irse del reality porque este 2022 el programa cumplió 10 años al aire y ya era tiempo de dar un paso al costado. Además, indicó que está listo para cerrar su etapa como chico reality para empezar a cumplir los proyectos personales que se ha propuesto para el próximo año.

“Era el momento indicado, son los 10 años de Esto es Guerra. Quería irme después de este momento especial. Desde el día uno he dejado todo de mí, en el equipo que esté. Espero que hayan estado felices con mi participación. Quiero hacer nuevas cosas, salir de la rutina, necesito un descanso tanto para el cuerpo como para la mente. Quiero crecer como profesional y como persona”, señaló.

