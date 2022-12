Rosángela Espinoza envía indirecta a producción de ‘EEG’ en sus redes sociales: “Valió la pena”

Rosángela Espinoza envía indirecta a producción de ‘EEG’ en sus redes sociales. Instagram.

Luego de que Rosángela Espinoza no estuviera en la gran final de ‘Esto es Guerra’ debido a que se le impidió el ingreso al canal de América Televisión, la excombatiente no tuvo mejor idea que publicar fotos de su último viaje a Qatar, exactamente cuando fue a la fecha final de la Copa del Mundo.

Rosángela Espinoza usó sus redes sociales para expresar lo feliz que se sintió de haber conocido a uno de los jugadores de fútbol más importantes del mundo, Lionel Messi, y estar en la final de un mundial.

“Una de las mejores decisiones que tomé este año. Estuve en una final épica e inolvidable. Además de ver a Lionel Messi levantar la copa del mundo por primera vez. Nunca olvidaré ese momento único”, comentó inicialmente en su cuenta de Instagram.

Para luego escribir que “Simplemente valió la pena”, refiriéndose que la sanción que recibió por parte del canal de Pachacámac de prohibirle el ingreso a su centro de labores, valió totalmente la pena porque la experiencia que vivió en la final de Qatar 2022 no tiene precio.

Mensaje de Rosángela Espinoza. Instagram

Rosángela viajó y no llegó a la primera fecha de Esto es Guerra

La influencer ya había hecho un primer viaje a Qatar para ver los octavos y cuarto partidos de FiFa World Cup Catar 2022 en Doha, donde pudo ver jugar a las selecciones nacionales de fútbol de Portugal, Brasil, Argentina y Croacia.

Sin embargo, ‘la chica selfie’ sorprendió a todos cuando el viernes 16 de diciembre viajó al medio oriente para ver la gran final entre Argentina y Francia del Mundial de Qatar 2022.

“Yo viajé por segunda vez a Qatar. Después del programa del viernes me fui a Qatar, llegando el domingo para la final, igual informé que no llegaba el lunes, pero sí estaría en el canal el martes”, se puede leer el mensaje que la modelo le envió a Samuel Suárez, administrador de Instarándula para explicar por qué no llegó a participar el lunes 19 de diciembre.

Rosángela Espinoza fue prohibida de ingresar a EEG. (Instagram)

Al llegar al Perú, Rosángela Espinoza se fue hasta las instalaciones de Pachacámac, donde se graba el formato de competencia el día martes 20 de diciembre, pero no pudo ingresar porque el sub gerente de la productora prohibió su acceso.

Y para que todos sus seguidores sepan, compartió en sus redes un video, donde se podía observar que no la dejaron ingresar al canal con la finalidad que sus seguidores estén enterados del motivo por el cual no la verían en la gran final.

Si bien, hizo un mea culpa por haber faltado el lunes, señaló que prohibirle la entrada es un exceso. Además, señaló que dio conocer lo que sucedía para que sus fanáticos estén informados y esclarecer todas las dudas.

“Yo sé que estoy en falta por no estar el día lunes, lo sé, tal vez corresponde una sanción económica, pero que no me dejen entrar ya es otra cosa. Si subí ese storie donde no me dejan entrar es para comunicar a mis seguidores y fans del programa el motivo por el cual no estoy presente”, agregó.

Finalmente, aseguró que su intención no es generar polémica, ya que está muy contenta de haber cumplido sus sueños.

“No con esto busco generar conflictos con nadie. Al contrario, quiero mi paz y libertad. Igual siempre estaré agradecida. Cumplí mi sueño de estar en una final de la Copa del Mundo”, finalizó.

Rosángela Espinoza hace mea culpa por su falta en Esto es Guerra. (Instagram)

