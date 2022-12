‘Esto es Guerra’ regresa en el 2023 con solo 14 integrantes: ¿quiénes se van y quiénes se quedan?

Esto es Guerra presentó adelanto de su temporada 2023 e incluirán a los nuevos talentos | América TV

El equipo liderado por Patricio Parodi ganó la temporada 2022 de ‘Esto es Guerra’, la cual celebraba los 10 años del programa. Antes de despedirse de los televidentes, la producción lanzó un adelanto de lo que sucederá en el 2023. Solo 14 integrantes, entre los Históricos y la Nueva Generación, formarán parte del reality de competencia el próximo año.

Todo parece indicar que Patricio Parodi y Luciana Fuster no estarán más juntos en ‘EEG’, donde se conocieron en el 2015. En el clip, la modelo cuestionó a su pareja por su bajo desempeño en las competencias. “Este no ha sido tu año, amor”, le dijo. Además, dio a entender que ella sí está dispuesta a vestir la camiseta rojiverde en caso él no sea convocado.

Luciana Fuster volvería a 'EEG' sin Patricio Parodi. (América TV)

También se confirmó una vez más la salida de Hugo Garcia, quien lanzó el uniforme de los Guerreros al mar en clara señal de querer dejar atrás su faceta como chico reality. Según el deportista, necesita un descanso después de haber estado casi ocho años seguidos haciendo lo mismo. “Quiero crecer como profesional”, explicó en su momento.

Karen Dejo y Melissa Loza, quienes son las concursantes con mayor edad en el programa, demostraron que no están dispuestas a dar un paso al costado. “Nosotras también venimos con todo. Tú y yo hemos sido mejores guerreras. Somos históricas, (las competidoras de la Nueva Generación) tienen mucho que aprender de nosotras”, expresó la popular ‘Diosa’.

Melissa Loza y Karen Dejo regresarían al reality de competencia de América TV.

Por otro lado, se dejó en duda el regreso de Mario Irivarren e Israel Dreyfus, rostros históricos de ‘Combate’, pues podrían ser reemplazados por Francisco y Miguel, quienes integran el grupo de la Nueva Generación.

Al final de la temporada 2022, el programa contó con 15 competidores Históricos, entre Guerreros y Combatientes; y 21 de la Nueva Generación, todos ellos provenientes de diferentes partes del Perú y hasta del extranjero. Según la producción de ‘Esto es Guerra’, en el 2023 solo serán 14 afortunados los que regresarán a la pantalla chica.

¿Volverá Rosángela Espinoza?

La modelo peruana se encuentra fastidiada con ‘Esto es Guerra’, ya que no se le permitió ingresar a los estudios de América TV para formar parte de la gran final. Al parecer, la producción tomó esta radical decisión porque Rosángela Espinoza faltó el lunes 19 de diciembre por estar en el Mundial de Qatar.

Esta no es la primera vez que la ‘Chica selfie’ tiene problemas con ‘EEG’. A fines del 2021, confesó que fue maltratada por la producción del programa cuando viajó a México para enfrentarse con sus iguales del país azteca. Debido a ello, no compitió más y regresó al Perú. Pronto fue eliminada del programa y vetada del canal 4. Sin embargo, volvió poco después.

Aún queda en duda el regreso de Rosángela Espinoza a 'Esto es Guerra'.

