Dina Boluarte: “Algunos congresistas me decían que Castillo no daba para más y que debía prepararme”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló este viernes que ha encargado poner orden el despacho presidencial, luego de que se conociera que el Ejecutivo declaró en reorganización este organismo. Además, reveló que algunos congresistas antes le decían que debía prepararse para que asuma el mandato y que hoy la tildan de traidora.

“Se decía que había un gabinete en la sombra, que había personas investigadas y lo primero que encargué es poner orden”, dijo en entrevista a RPP.

“Los que no califican ahí, se les tendrá que decir gracias por sus servicios”, añadió.

Señaló que no ha encontrado algo adicional en cuanto a corrupción ya que “ingresó inmediatamente a trabajar”.

Dina Boluarte: “Yo no soy la causante de toda esta situación de crisis política" (RPP)

“Violencia mal encaminada”

Por otro lado, sobre las manifestaciones violentas de las últimas semanas en contra del Congreso y su gobierno, indicóp que “no se imaginó la respuesta frente al golpe de estado” y “mal dirigida” en su contra.

“Yo no soy la causante de toda esta situación de crisis política. Creo que la cólera, la rabia y la impotencia de estos líderes debe ser encaminado hacia ellos mismos, porque ellos mismos fueron los que llevaron a Pedro Castillo a tomar esas decisiones”, expresó.

Reiteró que quien le debe una explicación al país es la última premier de Castillo, Betssy Chávez. “Ella era la premier, caminaba muy junto al expresidente Castillo”, reveló.

La presidenta consideró que fue ella la única ministra que se opuso al último planteamiento de la cuestión de confianza que generaría la salida de Aníbal Torres del premierato y haría que Betssy Chávez encabece la PCM.

Le pedían que “se prepare”

Por otro lado, reveló que un grupo de congresistas, quienes hoy la acusarían de estar detrás de la vacancia, le decían hace un tiempo que debía prepararse para asumir la presidencia porque el exmandatario Pedro Castillo “ya no daba para más”.

“Me llamaban y me decían, ‘compañera, el sombrero ya no da para más así que tiene que ir preparándote. Mi respuesta siempre fue ‘acompañemos al presidente a que termine su gestión’”, contó.

Indicó que ahora la tildan de “traidora y usurpadora”, pero consideró que fueron los que lo llevaron a tomar la decisión de disolver al Congreso los verdaderos traidores.

Además, comentó que siempre alertó a Pedro Castillo sobre los cuestionamientos de corrupción que había en contra de su gobierno y le pidió que esclarezca los hechos.

Boluarte se calificó como una mujer provinciana de izquierda “progresista y moderada que quiere el desarrollo de su país y que quiere buscar la igualdad y equidad”.

Señaló que en los últimos meses del gobierno de Castillo la comunicación entre ambos fue menor debido a que sentía que sus consejos ya no eran tomados en cuenta. Mencionó que intentó comunicarse con el presidente hasta pocos días antes del intento de golpe, pero el presidente no la recibió.

